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День Европы-2025: чего ожидать от визита европейских министров 9 мая

Киев • УНН

 • 5492 просмотра

9 мая министры иностранных дел ЕС встретятся в Киеве. Они объявят о выделении 1 миллиарда евро на производство оружия в Украине.

День Европы-2025: чего ожидать от визита европейских министров 9 мая

В Украине 9 мая соберутся министры иностранных дел Европейского Союза, чтобы отпраздновать День Европы. Чего стоит ожидать от этой встречи и каковы перспективы дальнейшего сотрудничества между Украиной и ее европейскими партнерами разбирался корреспондент УНН.

Встреча министров ЕС в Киеве на День Европы 2025

Министры иностранных дел Европейского Союза объявят о выделении одного миллиарда евро на производство оружия в Украине, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Варшаве.

Она отметила, что министры иностранных дел ЕС посетят Украину в пятницу, 9 мая. "Во время визита в Киев 9 мая министры иностранных дел ЕС объявят о выделении 1 миллиарда евро на производство оружия в Украине", — сказала она.

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Основные темы обсуждения и принятые решения

"Визит министров иностранных дел европейских стран в Киев 9 мая будет напоминать формат Крымской платформы, которая когда-то была популярна, но сейчас неактуальна. Это будет выглядеть эффектно на фоне тех мероприятий, которые будут происходить в москве, но в отношении практичности здесь есть очень большие сомнения", - пояснил политолог Андрей Золотарев.

Политолог также добавил, что несмотря на свою формальность, встреча глав европейских МИД в Киеве является полезной, поскольку это также часть информационной войны.

Скорее всего министры просто сделают какие-то декларации, но к реальной политике это будет иметь очень отдаленное отношение. Это будет скорее пиар-мероприятие в противовес россии. Мы же понимаем, что в этой войне информационная составляющая иногда идет на три шага впереди военной и политической

- пояснил Золотарев.

Эксперт отметил, что после резкого изменения политики Соединенных Штатов в отношении Украины, Европа сделала много деклараций, однако закрыть ту брешь, которая образовалась из-за США у нее возможности нет.

"Надежды, что европейские страны совместно с Соединенными Штатами будут нашим надежным тылом не оправдались. Сейчас мы видим изменение конъюнктуры. Европейские страны много обещают, но они не в состоянии закрыть те возможности, которые нам давали Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты кардинально меняют политику в отношении Украины", - пояснил эксперт.

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Влияние поддержки ЕС на ситуацию в Украине

Впрочем, есть и другая сторона медали из-за ухода Соединенных Штатов. В частности, важным является тот факт, что европейцы стали понимать важность сотрудничества с Украиной.

До европейцев дошло, что без Украины не может быть сильной Европы. Это очень хорошая тенденция. Это может ускорить вступление Украины в ЕС, даже если мы не выполним какие-то критерии. Этим мы должны пользоваться, потому что украинцы с армией, своим ВПК является полезной частью европейской безопасности. Без безопасности нет никакой экономики. Надеюсь, этот потенциал будет реализован для Украины

- выразил мнение политолог Тарас Загородний.

В то же время, по мнению Загороднего, для Украины уход США от Европы является хорошей возможностью показать свою ценность европейцам и задекларировать себя, как мощного международного партнера.

Изменение подхода США делает Украину более ценной. Фактически Украина сейчас – это 50% потенциала НАТО. Американцы говорят, что выведут войска из Европы, то европейцы говорят: то идите. У нас есть Украина, у нас есть деньги, у нас есть ядерный зонтик Франции и Великобритании. И мы становимся более самодостаточными и сильными, в том числе в разговоре с Соединенными Штатами Америки

- пояснил Загородний.

Впрочем, финансовые инициативы со стороны ЕС достаточно ограничены. Это касается прежде всего финансирования украинского ВПК и других военных инициатив включительно с миротворческим контингентом.

"Европейцы много что финансируют, но денег мало. Их мало бы быть больше. Вопрос же только в деньгах. Заказ для украинского ВПК, финансирование миротворцев, которых никак не могут найти", - подчеркнул Загородний.

Политолог считает, что для европейцев для более эффективной поддержки Украины не помешал бы опыт Франции и ее иностранного легиона, что помогло бы сэкономить средства.

"Так действуйте как Франция – создавайте иностранные легионы, нанимайте людей по всему миру, шлите эти легионы в Украину. Это не так дорого – три тысячи долларов платить каждому человеку в месяц. Сто тысяч человек – триста миллионов в месяц. В год 3,6 миллиарда. Это копейки для европейцев", - выразил мнение Загородний.

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Андрей Золотарев также подчеркнул, что во время войны особую роль играют финансовые возможности. Если сравнивать возможности США и Европы – то они слишком не соизмеримы.

Сотрудничество с Европой будет плодотворным, но не настолько, как у нас могут рассчитывать. Война это деньги, большие деньги. Надо помнить о том, что президент Франции Макрон много говорил о помощи Украине. Но в отличие от США, которые по официальным данным предоставили нам 114 млрд долларов финансовой и военной помощи, Франция дала лишь 4 млрд долларов

- рассказал политолог Золотарев.

Золотарев напомнил, что Макрон также упрекал немецкого канцлера Олафа Шольца, что Германия недостаточно помогает, но ФРГ предоставила примерно 25 млрд, а Франция тогда же примерно на 3 млрд. Он также отметил, что главные лидеры Европы столкнулись с серьезными политическими вызовами, связанными с выборами.

Угрозы украинско-европейскому сотрудничеству

У европейской "Большой тройки" (Великобритания, Франция и Германия) сейчас и бюджетный кризис, и мы видим политические проблемы. Как выбирали Мерца, то он ни на один вопрос не мог дать конкретного ответа. Будучи в оппозиции он делал приятные для нас заявления, но когда стал федеральным канцлером в коалиции с очень осторожными социал-демократами, то его позиция уже не такая однозначная

- отметил Золотарев.

Политолог также пояснил, что в Великобритании на муниципальных выборах лейбористы в регионах, где обычно побеждали, потерпели поражение "в одну калитку", что тоже создает новые вызовы для премьер-министра Кира Стармера и отвлекает его от Украины.

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Итак, отношения между Украиной и Европейским Союзом развиваются довольно динамично. Значительную роль здесь играет изменение политики Соединенных Штатов и необходимость странам европейского континента начать сплачиваться и усиливать свои возможности. И в этом контексте вполне может оказаться, что Украина может дать Европе значительно больше, чем Европа может дать Украине. В первую очередь – это бесценный опыт противостояния захватническим планам одной из самых агрессивных и мощных государств мира – россии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
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