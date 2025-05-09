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День Європи-2025: чого очікувати від візиту європейських міністрів 9 травня

Київ • УНН

 • 11245 перегляди

9 травня міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Києві. Вони оголосять про виділення 1 мільярда євро на виробництво зброї в Україні.

День Європи-2025: чого очікувати від візиту європейських міністрів 9 травня

В Україні 9 травня зберуться міністри закордонних справ Європейського Союзу, щоб відсвяткувати День Європи. Чого варто очікувати від цієї зустрічі і якими є перспективи подальшої співпраці між Україною та її європейськими партнерами розбирався кореспондент УНН.

Зустріч міністрів ЄС в Києві на День Європи 2025

Міністри закордонних справ Європейського Союзу оголосять про виділення одного мільярда євро на виробництво зброї в Україні, заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві.

Вона зазначила, що міністри закордонних справ ЄС відвідають Україну у п’ятницю, 9 травня. "Під час візиту до Києва 9 травня міністри закордонних справ ЄС оголосять про виділення 1 мільярда євро на виробництво зброї в Україні", — сказала вона.

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Основні теми обговорення та прийняті рішення

"Візит міністрів іноземних справ європейських країн до Києва 9 травня буде нагадувати формат Кримської платформи, яка колись була популярна, але зараз неактуальна. Це виглядатиме ефектно на фоні тих заходів, які відбуватимуться в москві, але щодо практичності тут є дуже великі сумніви", - пояснив політолог Андрій Золотарьов.

Політолог також додав, що попри свою формальність, зустріч очільників європейських МЗС в Києві є корисною, оскільки це також частина інформаційної війни.

Скоріш за все міністри просто зроблять якісь декларації, але до реальної політики це матиме дуже віддалене відношення. Це буде скоріш піар-захід на противагу росії. Ми ж розуміємо, що в цій війні інформаційна складова іноді йде на три кроки попереду військової та політичної

- пояснив Золотарьов.

Експерт зазначив, що після різкої зміни політики Сполучених Штатів щодо України, Європа зробила багато декларацій, проте закрити ту прогалину, яка утворилася через США в неї можливості нема.

"Надії, що європейські країни спільно зі Сполученими Штатами будуть нашим надійним тилом не виправдалися. Зараз ми бачимо зміну кон'юнктури. Європейські країни багато обіцяють, але вони не в змозі закрити ті можливості, які нам давали Сполучені Штати. А Сполучені Штати кардинально змінюють політику щодо України", - пояснив експерт.

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Вплив підтримки ЄС на ситуацію в Україні

Втім, є і інші сторона медалі через відхід Сполучених Штатів. Зокрема, важливим є той факт, що європейці стали розуміти важливість співпраці з Україною.

До європейців дійшло, що без України не може бути сильної Європи. Це дуже хороша тенденція. Це може прискорити вступ України в ЄС, навіть якщо ми не виконаємо якісь критерії. Цим ми повинні користуватися, тому що українці з армією, своїм ВПК є корисною частиною європейської безпеки. Без безпеки нема ніякої економіки. Сподіваюся, цей потенціал буде реалізований для України

- висловив думку політолог Тарас Загородній.

Водночас, на думку Загороднього, для України відхід США від Європи є гарною нагодою показати свою цінність європейцям та задекларувати себе, як потужного міжнародного партнера.

Зміна підходу США робить Україну ціннішою. Фактично Україна зараз – це 50% потенціалу НАТО. Американці говорять, що виведуть війська з Європи, то європейці кажуть: то ідіть. У нас є Україна, у нас є гроші, у нас є ядерна парасолька Франції та Великої Британії. І ми стаємо більш самодостатніми та сильними, в тому числі в розмові зі Сполученими Штатами Америки

- пояснив Загородній.

Втім, фінансові ініціативи з боку ЄС достатньо обмежені. Це стосується передусім фінансування українського ВПК та інших воєнних ініціатив включно з миротворчим контингентом.

"Європейці багато що фінансують, але грошей мало. Їх мало б бути більше. Питання ж тільки в грошах. Замовлення для українського ВПК, фінансування миротворців, яких ніяк не можуть знайти", - підкреслив Загородній.

Політолог вважає, що для європейців задля більш ефективної підтримки України не завадив би досвід Франції та її іноземного легіону, що допомогло б зекономити кошти.

"Так дійте як Франція – створюйте іноземні легіони, наймайте людей по всьому світу, шліть ці легіони в Україну. Це не так дорого – три тисячі доларів платити кожній людині на місяць. Сто тисяч людей – триста мільйонів на місяць. На рік 3,6 мільярда. Це копійки для європейців", - висловив думку Загородній.

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Андрій Золотарьов також підкреслив, що під час війни особливу роль відіграють фінансові спроможності. Якщо порівнювати можливості США та Європи – то вони надто не співмірні.

Співпраця з Європою буде плідною, але не настільки, як у нас можуть розраховувати. Війна це гроші, великі гроші. Треба пам'ятати про те, що президент Франції Макрон багато говорив про допомогу Україні. Але на відміну від США, які за офіційними даними надали нам 114 млрд доларів фінансової і військової допомоги, Франція дала лише 4 млрд доларів

- розповів політолог Золотарьов.

Золотарьов нагадав, що Макрон також дорікав німецькому канцлеру Олафу Шольцу, що Німеччина недостатньо допомагає, але ФРН надала приблизно 25 млрд, а Франція тоді ж приблизно на 3 млрд. Він також зазначив, що головні лідери Європи зіштовхнулися із серйозними політичними викликами, пов'язаними з виборами.

Загрози українсько-європейському співробітництву

У європейської "Великої трійки" (Велика Британія, Франція та Німеччина) зараз і бюджетна криза, і ми бачимо політичні проблеми. Як обирали Мерца, то він на жодне питання не міг дати конкретної відповіді. Будучи в опозиції він робив приємні для нас заяви, але коли став федеральним канцлером у коаліції з дуже обережними соціал-демократами, то його позиція вже не така однозначна

- зазначив Золотарьов.

Політолог також пояснив, що у Великій Британії на муніципальних виборах лейбористи у регіонах, де зазвичай перемагали, зазнали поразки "в одну калітку", що теж створює нові виклики для прем'єр-міністра Кіра Стармера і відволікає його від України.

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Отже, відносини між Україною і Європейським Союзом розвиваються доволі динамічно. Значну роль тут відіграє зміна політики Сполучених Штатів і необхідність країнам європейського континенту почати гуртуватися і посилювати свої спроможності. І в цьому контексті цілком може виявитися, що Україна може дати Європі значно більше, ніж Європа може дати Україні. В першу чергу – це безцінний досвід протистояння загарбницьким планам однієї з найагресивніших і найпотужніших держав світу – росії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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