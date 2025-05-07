ЄС може ввести санкції проти підрозділу Lukoil в Дубаї - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість введення санкцій проти Litasco Middle East DMCC, торгового підрозділу російського нафтового гіганта Lukoil PJSC, що базується в Дубаї, в рамках нових масштабних заходів, спрямованих проти таємного флоту танкерів москви, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

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Цей крок, викладений у документах, з якими ознайомився Bloomberg, стане першим випадком, коли західні уряди спробують ввести санкції проти підрозділу Litasco після вторгнення в Україну. Її материнська компанія Lukoil була другим за величиною продавцем російської сирої нафти на закордонних ринках минулого року.

Пропозиції мають бути підтримані всіма державами-членами і можуть змінитися до їх прийняття. Вони є частиною 17-го пакету санкцій ЄС проти москви через її вторгнення в Україну, оскільки блок прагне посилити тиск на Кремль, вдаривши по його доходах від енергоносіїв і здатності вести війну проти свого сусіда.

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Litasco Middle East зазнає нападок за те, що нібито сприяє зростанню так званого тіньового флоту суден, що перевозять російську нафту, згідно з пропозицією. Нарощування старих і нерегульованих танкерів призвело до того, що європейські столиці закликали до більш суворих санкцій щодо доходів москви від енергоносіїв у спробі чинити тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб він припинив свою війну.

Додамо

Загалом заходи будуть спрямовані на близько 60 осіб і близько 150 суден, що збільшить кількість суден, що перебувають під санкціями ЄС, до більш ніж 300, як раніше повідомляло агентство Bloomberg.

До списку також входить VSK, найбільша російська страхова компанія, яка була внесена до чорного списку британською владою минулого року, і ПАТ "Сургутнафтогаз", компанія, на яку адміністрація Байдена наклала санкції перед відходом з посади на початку цього року.

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Остання була третім за величиною російським експортером сирої нафти, на частку якої припало майже 12% минулорічних продажів на закордонні ринки, за винятком країн колишнього СРСР, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на галузевих даних.

Litasco в цілому відновлювалася в останні місяці, наймаючи трейдерів у різних офісах по всьому світу. Компанія зіткнулася з відтоком персоналу після того, як росія почала своє вторгнення в 2022 році.

Видання нагадує, що ЄС має намір прийняти пакет санкцій в кінці цього місяця.