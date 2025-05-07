ЕС может ввести санкции против подразделения Lukoil в Дубае - СМИ

$41.450.15
46.960.22
ukenru
В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив
10:29 • 35047 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 50367 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 49416 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 50233 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
7 мая, 07:07 • 44790 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

7 мая, 06:41 • 42837 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

7 мая, 06:12 • 45961 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 84709 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 125210 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 86644 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
50%
747 мм
Популярные новости

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

7 мая, 03:18 • 61231 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

7 мая, 03:30 • 62609 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 69745 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

7 мая, 06:57 • 22042 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

7 мая, 07:16 • 36020 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 35072 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 50404 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 49447 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 50265 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 70865 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 51051 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 101282 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 98355 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 109673 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 57280 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

ЕС может ввести санкции против подразделения Lukoil в Дубае - СМИ

Киев • УНН

 • 2126 просмотра

Евросоюз рассматривает санкции против Litasco Middle East DMCC, подразделения "Лукойла", за помощь "теневому флоту", перевозящему российскую нефть.

ЕС может ввести санкции против подразделения Lukoil в Дубае - СМИ

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East DMCC, торгового подразделения российского нефтяного гиганта Lukoil PJSC, базирующегося в Дубае, в рамках новых масштабных мер, направленных против тайного флота танкеров москвы, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Этот шаг, изложенный в документах, с которыми ознакомился Bloomberg, станет первым случаем, когда западные правительства попытаются ввести санкции против подразделения Litasco после вторжения в Украину. Ее материнская компания Lukoil была вторым по величине продавцом российской сырой нефти на зарубежных рынках в прошлом году.

Предложения должны быть поддержаны всеми государствами-членами и могут измениться до их принятия. Они являются частью 17-го пакета санкций ЕС против москвы из-за ее вторжения в Украину, поскольку блок стремится усилить давление на Кремль, ударив по его доходам от энергоносителей и способности вести войну против своего соседа.

"Теневой флот" рф перевозит более 60% российского экспорта нефти морем: детали от ГУР22.03.2025, 14:58 • 28823 просмотра

Litasco Middle East подвергается нападкам за то, что якобы способствует росту так называемого теневого флота судов, перевозящих российскую нефть, согласно предложению. Наращивание старых и нерегулируемых танкеров привело к тому, что европейские столицы призвали к более строгим санкциям в отношении доходов москвы от энергоносителей в попытке оказать давление на российского диктатора владимира путина, чтобы он прекратил свою войну.

Добавим

В общей сложности меры будут направлены на около 60 человек и около 150 судов, что увеличит количество судов, находящихся под санкциями ЕС, до более чем 300, как ранее сообщало агентство Bloomberg.

В список также входит VSK, крупнейшая российская страховая компания, которая была внесена в черный список британскими властями в прошлом году, и ПАО "Сургутнефтегаз", компания, на которую администрация Байдена наложила санкции перед уходом с поста в начале этого года.

Зеленский анонсировал санкции против союзников россии и новую оборонную помощь Украине03.05.2025, 22:07 • 6223 просмотра

Последняя была третьим по величине российским экспортером сырой нефти, на долю которой пришлось почти 12% прошлогодних продаж на зарубежные рынки, за исключением стран бывшего СССР, согласно расчетам Bloomberg, основанным на отраслевых данных.

Litasco в целом восстанавливалась в последние месяцы, нанимая трейдеров в различных офисах по всему миру. Компания столкнулась с оттоком персонала после того, как россия начала свое вторжение в 2022 году.

Издание напоминает, что ЕС намерен принять пакет санкций в конце этого месяца.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Дубай
Европейский Союз
Украина
Brent
$62.23
Bitcoin
$96,969.10
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,399.16
Ethereum
$1,830.64