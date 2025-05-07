ЕС может ввести санкции против подразделения Lukoil в Дубае - СМИ

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East DMCC, торгового подразделения российского нефтяного гиганта Lukoil PJSC, базирующегося в Дубае, в рамках новых масштабных мер, направленных против тайного флота танкеров москвы, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Этот шаг, изложенный в документах, с которыми ознакомился Bloomberg, станет первым случаем, когда западные правительства попытаются ввести санкции против подразделения Litasco после вторжения в Украину. Ее материнская компания Lukoil была вторым по величине продавцом российской сырой нефти на зарубежных рынках в прошлом году.

Предложения должны быть поддержаны всеми государствами-членами и могут измениться до их принятия. Они являются частью 17-го пакета санкций ЕС против москвы из-за ее вторжения в Украину, поскольку блок стремится усилить давление на Кремль, ударив по его доходам от энергоносителей и способности вести войну против своего соседа.

"Теневой флот" рф перевозит более 60% российского экспорта нефти морем: детали от ГУР

Litasco Middle East подвергается нападкам за то, что якобы способствует росту так называемого теневого флота судов, перевозящих российскую нефть, согласно предложению. Наращивание старых и нерегулируемых танкеров привело к тому, что европейские столицы призвали к более строгим санкциям в отношении доходов москвы от энергоносителей в попытке оказать давление на российского диктатора владимира путина, чтобы он прекратил свою войну.

Добавим

В общей сложности меры будут направлены на около 60 человек и около 150 судов, что увеличит количество судов, находящихся под санкциями ЕС, до более чем 300, как ранее сообщало агентство Bloomberg.

В список также входит VSK, крупнейшая российская страховая компания, которая была внесена в черный список британскими властями в прошлом году, и ПАО "Сургутнефтегаз", компания, на которую администрация Байдена наложила санкции перед уходом с поста в начале этого года.

Зеленский анонсировал санкции против союзников россии и новую оборонную помощь Украине

Последняя была третьим по величине российским экспортером сырой нефти, на долю которой пришлось почти 12% прошлогодних продаж на зарубежные рынки, за исключением стран бывшего СССР, согласно расчетам Bloomberg, основанным на отраслевых данных.

Litasco в целом восстанавливалась в последние месяцы, нанимая трейдеров в различных офисах по всему миру. Компания столкнулась с оттоком персонала после того, как россия начала свое вторжение в 2022 году.

Издание напоминает, что ЕС намерен принять пакет санкций в конце этого месяца.