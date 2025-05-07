ЕС может ввести санкции против подразделения Lukoil в Дубае - СМИ
Киев • УНН
Евросоюз рассматривает санкции против Litasco Middle East DMCC, подразделения "Лукойла", за помощь "теневому флоту", перевозящему российскую нефть.
Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East DMCC, торгового подразделения российского нефтяного гиганта Lukoil PJSC, базирующегося в Дубае, в рамках новых масштабных мер, направленных против тайного флота танкеров москвы, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Этот шаг, изложенный в документах, с которыми ознакомился Bloomberg, станет первым случаем, когда западные правительства попытаются ввести санкции против подразделения Litasco после вторжения в Украину. Ее материнская компания Lukoil была вторым по величине продавцом российской сырой нефти на зарубежных рынках в прошлом году.
Предложения должны быть поддержаны всеми государствами-членами и могут измениться до их принятия. Они являются частью 17-го пакета санкций ЕС против москвы из-за ее вторжения в Украину, поскольку блок стремится усилить давление на Кремль, ударив по его доходам от энергоносителей и способности вести войну против своего соседа.
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Litasco Middle East подвергается нападкам за то, что якобы способствует росту так называемого теневого флота судов, перевозящих российскую нефть, согласно предложению. Наращивание старых и нерегулируемых танкеров привело к тому, что европейские столицы призвали к более строгим санкциям в отношении доходов москвы от энергоносителей в попытке оказать давление на российского диктатора владимира путина, чтобы он прекратил свою войну.
Добавим
В общей сложности меры будут направлены на около 60 человек и около 150 судов, что увеличит количество судов, находящихся под санкциями ЕС, до более чем 300, как ранее сообщало агентство Bloomberg.
В список также входит VSK, крупнейшая российская страховая компания, которая была внесена в черный список британскими властями в прошлом году, и ПАО "Сургутнефтегаз", компания, на которую администрация Байдена наложила санкции перед уходом с поста в начале этого года.
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Последняя была третьим по величине российским экспортером сырой нефти, на долю которой пришлось почти 12% прошлогодних продаж на зарубежные рынки, за исключением стран бывшего СССР, согласно расчетам Bloomberg, основанным на отраслевых данных.
Litasco в целом восстанавливалась в последние месяцы, нанимая трейдеров в различных офисах по всему миру. Компания столкнулась с оттоком персонала после того, как россия начала свое вторжение в 2022 году.
Издание напоминает, что ЕС намерен принять пакет санкций в конце этого месяца.