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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Зеленский анонсировал санкции против союзников россии и новую оборонную помощь Украине

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против соратников россии. Также ожидается оборонная поддержка и решения о дальнейшем сотрудничестве с ключевыми странами.

Зеленский анонсировал санкции против союзников россии и новую оборонную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против соратников россии и новую оборонную помощь Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее видеообращение Главы государства.

Детали

В субботу, 03 мая Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит санкционные пакеты против тех, кто помогает россии обходить санкции. Кроме того, по словам Главы государства, в ближайшее время ожидается оборонная поддержка и решение о дальнейшем сотрудничестве с ключевыми странами. 

Готовим наши санкционные пакеты – в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают россии обходить часть санкций

- сказал Президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает весомые оборонные пакеты.

"И продолжаем укреплять нашу оборону: ожидаем уже в скором времени весомые оборонные пакеты для Украины и решения о дальнейшем сотрудничестве – сотрудничестве во время войны с ключевыми странами и в послевоенное время. Готовим серьезные основы для восстановления", - сказал глава государства. 

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от США для предотвращения будущих нападений россии, и рассматривает модели с иностранным контингентом и поддержкой, как у Израиля.

Зеленский назвал встречу с Трампом в Ватикане "лучшей", обсуждали санкции против рф03.05.25, 11:40 • 9062 просмотра

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