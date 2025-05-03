Зеленський анонсував санкції проти союзників росії та нову оборонну допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти соратників росії та нову оборонну допомогу Україні. Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави.

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У суботу, 03 травня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує санкційні пакети проти тих, хто допомагає росії обходити санкції. Крім того, за словами Глави держави, найближчим часом очікується оборонна підтримка та рішення щодо подальшої співпраці з ключовими країнами.

Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають росії обходити частину санкцій - сказав Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує на вагомі оборонні пакети.

"І продовжуємо зміцнювати нашу оборону: очікуємо вже незабаром вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови", - сказав очільник держави.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій безпеки від США для запобігання майбутнім нападам росії, і розглядає моделі з іноземним контингентом та підтримкою, як в Ізраїлю.

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