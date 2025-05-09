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12 лет за решеткой проведет перебежчик, служивший оккупантам в Херсоне и пытавшийся попасть в ВСУ

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Житель Херсона, работавший на оккупантов кинологом, получил 12 лет тюрьмы. После освобождения города он пытался вступить в ВСУ, чтобы избежать наказания, но был разоблачен.

12 лет за решеткой проведет перебежчик, служивший оккупантам в Херсоне и пытавшийся попасть в ВСУ

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Херсона, который во время оккупации города работал на российских захватчиков, а после освобождения пытался вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

Установлено, что в июне 2022 года мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился во захваченную колонию на должность кинолога. В течение нескольких месяцев он служил интересам оккупационной администрации, получая зарплату в российских рублях.

После деоккупации Херсона фигурант остался на подконтрольной Украине территории и пытался избежать ответственности. Впоследствии подался в армию и был зачислен в ВСУ, однако ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачило и задержало его до начала прохождения службы

- говорится в заметке ГБР.

Херсонский городской суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание - 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах на 10 лет. 

Напомним

Правоохранители разоблачили сотрудника энергетического предприятия, который собирал сведения об украинском энергообъекте, силах ПВО и присылал представителю рф в виде сообщений и фотографий.

300 осужденных коллаборационистов хотят выехать в россию – проект "Хочу к своим"30.04.25, 07:55 • 6067 просмотров

Вита Зеленецкая

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