12 лет за решеткой проведет перебежчик, служивший оккупантам в Херсоне и пытавшийся попасть в ВСУ
Киев • УНН
Житель Херсона, работавший на оккупантов кинологом, получил 12 лет тюрьмы. После освобождения города он пытался вступить в ВСУ, чтобы избежать наказания, но был разоблачен.
Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Херсона, который во время оккупации города работал на российских захватчиков, а после освобождения пытался вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.
Детали
Установлено, что в июне 2022 года мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился во захваченную колонию на должность кинолога. В течение нескольких месяцев он служил интересам оккупационной администрации, получая зарплату в российских рублях.
После деоккупации Херсона фигурант остался на подконтрольной Украине территории и пытался избежать ответственности. Впоследствии подался в армию и был зачислен в ВСУ, однако ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачило и задержало его до начала прохождения службы
Херсонский городской суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание - 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах на 10 лет.
Напомним
Правоохранители разоблачили сотрудника энергетического предприятия, который собирал сведения об украинском энергообъекте, силах ПВО и присылал представителю рф в виде сообщений и фотографий.
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