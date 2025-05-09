12 років за ґратами проведе перебіжчик, який служив окупантам у Херсоні та намагався потрапити до ЗСУ
Київ • УНН
Мешканець Херсона, який працював на окупантів кінологом, отримав 12 років в'язниці. Після звільнення міста він намагався вступити до ЗСУ, щоб уникнути покарання, але був викритий.
Суд засудив до 12 років позбавлення волі жителя Херсона, який під час окупації міста працював на російських загарбників, а після звільнення намагався вступити до лав Збройних Сил України. Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР), передає УНН.
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Встановлено, що у червні 2022 року чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до захопленої колонії на посаду кінолога. Упродовж кількох місяців він служив інтересам окупаційної адміністрації, отримуючи зарплату в російських рублях.
Після деокупації Херсона фігурант залишився на підконтрольній Україні території та намагався уникнути відповідальності. Згодом подався до війська й був зарахований до ЗСУ, однак ДБР у співпраці з СБУ викрило та затримало його до початку проходження служби
Херсонський міський суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання — 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах на 10 років.
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