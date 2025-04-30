300 засуджених колаборантів хочуть виїхати до росії – проєкт "Хочу до своїх"

В Україні станом на 30 квітня 2025 року 300 засуджених колаборантів висловили бажання виїхати на російську територію. Про це повідомляє проект Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу до своїх", передає УНН.

Деталі

На сайті проекту розміщена інформація про кожного з засуджених зрадників (персональні дані, дата суду, стаття, за якою визнали винним – ред.), а також таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до рф. Станом на 30 квітня 740 користувачів сайту здійснили перегляди сторінок з профілями колаборантів.

За даними проекту, 1 колаборант, вже скористався можливістю виїзду до рф за умови повернення українців з російського полону. Ще 5 колаборантів припинили співпрацю з ворогом, а 20 громадян, які не бажають жити в Україні, проте виявляють бажання жити в росії, залишили заявки через спеціальну форму на сайті проекту.

Крім того, 35 потенційних колаборантів перевіряються завдяки отриманій інформації.

Доповнення

Сайт "Хочу до своїх" - це спільний проект Головного управління розвідки Міністерства оборони і Служби безпеки України. Він був створений в 2024 році: його метою є оприлюднення інформації про притягнутих до кримінальної відповідальності колаборантів, які співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України.

Публікація інформації здійснюється за добровільної згоди колаборантів, які бажають виїхати в росію в обмін на повернення з полону українських громадян.

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