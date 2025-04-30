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300 осужденных коллаборационистов хотят выехать в россию – проект "Хочу к своим"

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Украине 300 осужденных за коллаборационизм изъявили желание выехать на территорию рф. Один коллаборант уже выехал по программе обмена на украинских пленных.

300 осужденных коллаборационистов хотят выехать в россию – проект "Хочу к своим"

В Украине по состоянию на 30 апреля 2025 года 300 осужденных коллаборационистов выразили желание выехать на российскую территорию. Об этом сообщает проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу к своим", передает УНН.

Детали

На сайте проекта размещена информация о каждом из осужденных предателей (персональные данные, дата суда, статья, по которой признали виновным – ред.), а также таймер, который показывает время ожидания предателей на выезд в рф. По состоянию на 30 апреля 740 пользователей сайта осуществили просмотры страниц с профилями коллаборационистов.

По данным проекта, 1 коллаборационист, уже воспользовался возможностью выезда в рф при условии возвращения украинцев из российского плена. Еще 5 коллаборационистов прекратили сотрудничество с врагом, а 20 граждан, которые не желают жить в Украине, однако проявляют желание жить в россии, оставили заявки через специальную форму на сайте проекта.

Кроме того, 35 потенциальных коллаборационистов проверяются благодаря полученной информации.

Дополнение

Сайт "Хочу к своим" - это совместный проект Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины. Он был создан в 2024 году: его целью является обнародование информации о привлеченных к уголовной ответственности коллаборационистах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины.

Публикация информации осуществляется с добровольного согласия коллаборационистов, которые желают выехать в россию в обмен на возвращение из плена украинских граждан.

россияне пытаются вербовать военных в плену, обещая лучшие условия - бывший военнопленный29.04.25, 13:28 • 2870 просмотров

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