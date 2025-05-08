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Від майже 3 років до 3 годин: незвичайні історії ватиканських конклавів

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В Ватикане не выбрали преемника Папы Франциска. Самый длинный конклав в истории длился 1006 дней, а самый короткий – всего три часа.

Від майже 3 років до 3 годин: незвичайні історії ватиканських конклавів

В Ватикане чуда не произошло - кардиналы не смогли избрать преемника Папы Франциска с очередного голосования и уставшие долгим ожиданием верующие на площади Святого Петра увидели над дымоходом Сикстинской капеллы черный дым. Поэтому конклав продолжается, и как долго это займет - не известно. Сколько продолжались самый длинный и самый короткий конклавы в истории - рассказывает УНН.

Самый длинный конклав длился почти три года

В XIII веке кардиналам Католической церкви понадобилось 1006 дней, чтобы избрать преемника Папы Климента IV. Таким образом этот конклав стал самым длинным в истории. Отсюда же происходит и термин "конклав" - "под замком", потому что кардиналы, которые заседали в Витербо, к северу от Рима, так затягивали дело, что разочарованные жители города заперли их в комнате.

Тайное голосование, в результате которого новым Папой был избран Григорий Х, продолжалось с ноября 1268 по сентябрь 1271 года, и в нем принимали участие 15 кардиналов. С самого начала речь шла о столкновении двух лагерей - французских и итальянских кардиналов. Ни одна из сторон не могла обеспечить себе преимущество. Встречи и споры продолжались целыми неделями, во время которых кардиналы, собранные в епископском дворце, не только пытались убедить друг друга, но и устраивали самую настоящую "партизанскую войну" против кандидатов другой стороны, подсылая к ним убийц и шпионов.

При этом кардиналы жили и ели во дворце епископа за средства города, который в конце концов решил, что пора уже эту "забаву" закончить. Летом 1270 года губернатор Витербо велел запереть совещание на ключ, заодно уменьшая им поставки еды все больше с течением времени. Только после этого кардиналы ускорились и все-таки сумели выбрать компромиссного кандидата.

Кардинал прогнозирует короткий конклав по выборам Папы Римского03.05.25, 09:22 • 15972 просмотра

Стоит сказать, что Григорий Х принял меры, чтобы такого долгого конклава больше не было. В 1274 году было принято постановление, что кардиналы будут получать пищу только "один раз в день", если конклав продлится более трех дней, и только "хлеб, воду и вино", если больше, чем восемь. Хотя впоследствии это ограничение отменили из-за противодействия со стороны кардиналов, в будущем удалось добиться более ускоренных выборов новых понтификов.

Конклав за три часа

До 1274 года случались случаи, когда Папу Римского избирали в день смерти его предшественника, однако эта практика была отменена для более взвешенного и рационального избирательного процесса. Католическая церковь приняла решение ждать не менее 10 дней перед первым голосованием. Позже этот срок увеличили до 15 дней.

Самым быстрым конклавом, который придерживался правила 10-дневного ожидания, были выборы Папы Юлия II в 1503 году, который был избран всего за три часа.

Другие необычные конклавы

После конклава 1268-1271 годов самые продолжительные выборы понтифика продолжались 179 дней, или 5 месяцев и 27 дней в 1740 году, когда кардиналы избрали Бенедикта XIV. А начиная с 1846 года конклавы всегда длились не дольше пяти дней.

Что касается современности, то Папа Франциск был избран в 2013 году на второй день конклава с пятого голосования. Бенедикт XVI победил в 2005 году с четвертого, а Папа Пий XII победил с третьего в 1939 году.

Дополнение

Сегодня, 8 мая, второй день крупнейшего и географически самого разнообразного конклава в истории. Сегодня они будут голосовать четыре раза.

С крыши Сикстинской капеллы в Ватикане - снова черный дым: нового Папы еще нет08.05.25, 12:59 • 3210 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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