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Ватикан готується до нового туру голосування за нового Папу Римського

Київ • УНН

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У Ватикані триває конклав кардиналів для обрання нового Папи. Сьогодні вони голосуватимуть чотири рази, збільшуючи шанси на обрання 267-го понтифіка.

Ватикан готується до нового туру голосування за нового Папу Римського

Сьогодні, 8 травня, другий день найбільшого та географічно найрізноманітнішого конклаву в історії. Римо-католицькі кардинали повертаються до Сикстинської капели, щоб обрати нового Папу Римського. Сьогодні вони голосуватимуть чотири рази. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Католицькі кардинали замкнені за важкими дерев'яними дверима Сикстинської капели, ізольовані від світу, щоб обрати Папу, який, як вони сподіваються, зможе об'єднати різноманітну, але розділену світову Церкву.

Димові сигнали очікуються приблизно о полудні (10:00 за Гринвічем) та 19:00 (17:00 за Гринвічем) кожного дня голосування. Чорний дим означатиме безрезультатне голосування; білий дим і дзвін дзвонів сигналізуватимуть про те, що Церква, яка налічує 1,4 мільярда членів, має нового лідера.

Жодного папу не обирали в перший день конклаву протягом століть, і голосування може тривати кілька днів, перш ніж одна людина отримає необхідну більшість у дві третини голосів, щоб стати 267-м понтифіком. Однак від сьогодні кардинали голосуватимуть чотири рази на день, а отже шанси збільшуються.

Хто може стати новим Папою

Як зазначає Reuters найімовірнішими претендентами є дев'ять кардиналів з різних куточків світу.

Кардинал Жан-Марк Авелін

66-річний архієпископ Марселя, відомий своєю легковажною вдачею, готовністю жартувати та ідеологічною близькістю до Франциска, особливо в питаннях імміграції та відносин з мусульманським світом.

Авелін став першим французьким Папою з 14 століття та наймолодшим Папою з часів Івана Павла II.

Кардинал Чарльз Маунг Бо

У 2015 році Франциск призначив 76-річного Чарльза Маунг Бо першим католицьким кардиналом з М'янми, де більшість складають буддисти.

Однак, Чарльз Маунг Бо є дещо суперечливою фігурою вдома – навіть серед католицької меншини країни – через свої стосунки з військовим керівництвом, яке очолює країну з 2021 року.

Кардинал Пітер Ердо

72-річного Ердо з Угорщини розглядатимуть як компромісного кандидата – представника консервативного табору, який налагодив зв'язки з прогресивним світом Франциска.

Його вважали претендентом на конклаві 2013 року завдяки широким контактам у Європі та Африці.

Кардинал Маріо Греч

68-річний Греч родом з Гозо, крихітного острова, що є частиною Мальти. Спочатку Греч вважався консерватором, але став ініціатором реформ Франциска, ставши більш

відкритим до таких питань, як права ЛГБТ та Святе Причастя для розлучених.

Кардинал Крістобал Лопес Ромеро

72-річний архієпископ Рабата (Марокко) народився в Іспанії. Він відомий своєю місіонерською діяльністю та рішучою захисною позицією щодо мігрантів, чітко дав зрозуміти, що не хоче бути Папою Римським.

Його вважають втіленням зосередженості Франциска на "периферіях" та міжрелігійному діалозі, зокрема з ісламом.

Кардинал П'єтро Паролін

70-річний італієць вважається компромісним кандидатом між прогресистами та консерваторами. Він був церковним дипломатом більшу частину свого життя та обіймав посаду державного секретаря Франциска з 2013 року.

Ця посада схожа на посаду прем'єр-міністра і часто називається "заступником папи", оскільки він посідає друге місце після понтифіка у ватиканській ієрархії. Паролін повернув би папство італійцям вперше з 1978 року.

Кардинал Роберт Превост

69-річний американець родом з Чикаго значну частину своєї кар'єри провів за місіонерською службою в Перу, є відносно невідомим на світовій арені.

Він привернув увагу своїх колег завдяки своєму спокійному стилю та підтримці 12-річного папства Франциска, особливо його відданості соціальній справедливості.

Кардинал Луїс Тагле

67-річного філіппінця часто називають "азійським Франциском" через його легкий сміх та відданість соціальній справедливості. Якщо його оберуть, він стане першим понтифіком з Азії.

У 2019 році Папа Франциск призначив Тагле головою місіонерського відділу Церкви, раніше відомого як Дикастерія євангелізації, що дехто розглядає як стратегію Франциска, спрямовану на те, щоб дати Тагле певний досвід роботи у Ватикані.

Кардинал Маттео Марія Дзуппі

69-річний Дзуппі є відомим як "вуличний священник", що зосереджується на мігрантах та бідних, і мало дбає про помпезність та протокол. Він користується іменем "Отець Маттео", а в Болоньї часто користується велосипедом, а не службовим автомобілем.

Якби його обрали Папою Римським, консерватори, ймовірно, поставилися б до нього з підозрою. Жертви сексуального насильства з боку Церкви також могли б заперечувати проти нього, оскільки Італійська католицька церква, яку він очолює з 2022 року, не поспішає з розслідуванням та розв'язання цього питання.

Нагадаємо

Вчора у Ватикані з димаря Сикстинської капели з'явився чорний дим, що означає, що кардинали не змогли обрати нового Папу Римського. Сьогодні триватимуть чергові тури голосування. За традицією, їх буде максимум чотири за один день – два до обіду і два після. Таким буде порядок голосування і в усі наступні дні, поки кардинали не оберуть того, хто займе Святий Престол.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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