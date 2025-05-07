У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

У Ватикані над димарем Сикстинської капели з’явився чорний дим. Це означає, що кардинали не змогли з першого разу обрати нового Папу Римського, пише УНН з посиланням на пряму трансляцію з площі святого Петра.

Деталі

Чорний дим з димаря Сикстинської капели показав, що кардинали Католицької Церкви поки що не визначилися з вибором наступника Папи Франциска. Чергові тури голосування відбудуться завтра. За традицією, їх буде максимум чотири за один день – два до обіду і два після. Таким буде порядок голосування і в усі наступні дні, поки кардинали не оберуть того, хто займе Святий Престол.

Біля собору святого Петра зібралися тисячі вірян. Вони моляться за кардиналів і конклав, сподіваючись на достойну людину, яка стане духовним лідером більш ніж мільярда католиків.

Доповнення

Сьогодні у Ватикані розпочалося голосування за нового Папу Римського у Сикстинській капелі. Про завершення голосування сигналізуватиме дим з димаря капели.

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