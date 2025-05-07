В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза
Киев • УНН
В Ватикане из дымохода Сикстинской капеллы появился черный дым, что означает, что кардиналы не смогли избрать нового Папу Римского. Голосование будет продолжаться.
В Ватикане над дымоходом Сикстинской капеллы появился черный дым. Это означает, что кардиналы не смогли с первого раза избрать нового Папу Римского, пишет УНН со ссылкой на прямую трансляцию с площади святого Петра.
Детали
Черный дым из дымохода Сикстинской капеллы показал, что кардиналы Католической Церкви пока не определились с выбором преемника Папы Франциска. Очередные туры голосования состоятся завтра. По традиции, их будет максимум четыре за один день – два до обеда и два после. Таким будет порядок голосования и во все последующие дни, пока кардиналы не изберут того, кто займет Святой Престол.
У собора святого Петра собрались тысячи верующих. Они молятся за кардиналов и конклав, надеясь на достойного человека, который станет духовным лидером более чем миллиарда католиков.
Дополнение
Сегодня в Ватикане началось голосование за нового Папу Римского в Сикстинской капелле. Об окончании голосования будет сигнализировать дым из дымохода капеллы.
Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска06.05.25, 12:43 • 136765 просмотров