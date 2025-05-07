В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза

В Ватикане над дымоходом Сикстинской капеллы появился черный дым. Это означает, что кардиналы не смогли с первого раза избрать нового Папу Римского, пишет УНН со ссылкой на прямую трансляцию с площади святого Петра.

Детали

Черный дым из дымохода Сикстинской капеллы показал, что кардиналы Католической Церкви пока не определились с выбором преемника Папы Франциска. Очередные туры голосования состоятся завтра. По традиции, их будет максимум четыре за один день – два до обеда и два после. Таким будет порядок голосования и во все последующие дни, пока кардиналы не изберут того, кто займет Святой Престол.

У собора святого Петра собрались тысячи верующих. Они молятся за кардиналов и конклав, надеясь на достойного человека, который станет духовным лидером более чем миллиарда католиков.

Дополнение

Сегодня в Ватикане началось голосование за нового Папу Римского в Сикстинской капелле. Об окончании голосования будет сигнализировать дым из дымохода капеллы.

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