Католицький світ чекає на появу білого диму: сьогодні у Ватикані розпочинається конклав

Заходи, присвячені обранню нового Папи Римського розпочнуться сьогодні о 11 за Київським часом з меси в базиліці Святого Петра, яку очолить кардинал-декан Джованні Баттіста Ре. Про завершення голосування, яке триватиме найближчі дні, свідчитиме дим з димаря Сикстинської капели. Про це повідомляє УНН із посиланням на VaticanNews та Ansa.

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Під час брифінгу Маттео Бруні, Директор Ватиканської пресслужби, оголосив приблизний розпорядок під час конклаву.

За його словами, сьогодні вранці буде відслужена Свята Меса, а після обіду, о 16:45 (за київським часом), кардинали вирушать із "Дому святої Марти" до Апостольського палацу, де відбудеться урочистий вхід у Сикстинську каплицю й початок Конклаву.

Починаючи від четверга, 8 травня, розпорядок буде наступним:

8:45 - перехід/переїзд з "Дому святої Марти";

9:15 - Свята Меса та утреня в Паулінській каплиці;

10:15 - час і початок голосувань у Сикстинській каплиці (можлива поява диму: після 11:30 та після 13:00);

13:30 - повернення до "Дому святої Марти" на обід;

16:45 - повернення до Апостольського палацу;

17:30 - початок голосувань у Сикстинській каплиці (можлива поява диму: після 18:30 та після 20:00);

Вечірня в Сикстинській каплиці;

20:30 - повернення до "Дому святої Марти".

Щодня відбуватиметься чотири голосування, а спалення бюлетенів - двічі, після другого та четвертого голосування, за винятком ситуації, коли обрання нового Папи відбудеться під час першого або третього голосування.

Тому, як зазначає видання, появу диму о 11:30 та 18:30 (за київським часом) слід очікувати у випадку позитивного результату голосування, о 13:00 та 20:00 (за київським часом) – у будь-якому випадку.

Раніше УНН писав, що у середу, 7 травня, 133 кардинали Католицької Церкви увійдуть до Сикстинської капели у Ватикані, щоб обрати наступника Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня у Великодній понеділок.

У перший день конклаву (який припадає на середу, 7 травня – ред.) відбудеться одне голосування в другій половині дня.

Починаючи з другого дня конклаву, відбуватимуться по чотири голосування: два зранку і два після обіду. Звісно, крім самих голосувань, також будуть літургії та молитви.

Про обрання Папи сигналізуватиме білий дим з димаря Сікстинської капели, а також дзвін із собору Святого Петра. Конклав відбуватиметься у суворій таємниці за зачиненими дверима аж до того моменту, коли новий Папа вийде на балкон перед очікуючим натовпом і привітає вірян.



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