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Католицький світ чекає на появу білого диму: сьогодні у Ватикані розпочинається конклав

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Сьогодні у Ватикані розпочинається голосування за нового Папу Римського у Сикстинській капелі. Про завершення голосування сигналізуватиме дим з димаря капели.

Католицький світ чекає на появу білого диму: сьогодні у Ватикані розпочинається конклав

Заходи, присвячені обранню нового Папи Римського розпочнуться сьогодні о 11 за Київським часом з меси в базиліці Святого Петра, яку очолить кардинал-декан Джованні Баттіста Ре. Про завершення голосування, яке триватиме найближчі дні, свідчитиме дим з димаря Сикстинської капели. Про це повідомляє УНН із посиланням на VaticanNews та Ansa.

Деталі

Під час брифінгу Маттео Бруні, Директор Ватиканської пресслужби, оголосив приблизний розпорядок під час конклаву.

За його словами, сьогодні вранці буде відслужена Свята Меса, а після обіду, о 16:45 (за київським часом), кардинали вирушать із "Дому святої Марти" до Апостольського палацу, де відбудеться урочистий вхід у Сикстинську каплицю й початок Конклаву.

Починаючи від четверга, 8 травня, розпорядок буде наступним:

8:45 - перехід/переїзд з "Дому святої Марти";

9:15 - Свята Меса та утреня в Паулінській каплиці;

10:15 - час і початок голосувань у Сикстинській каплиці (можлива поява диму: після 11:30 та після 13:00);

13:30 - повернення до "Дому святої Марти" на обід;

16:45 - повернення до Апостольського палацу;

17:30 - початок голосувань у Сикстинській каплиці (можлива поява диму: після 18:30 та після 20:00);

Вечірня в Сикстинській каплиці;

20:30 - повернення до "Дому святої Марти".

Щодня відбуватиметься чотири голосування, а спалення бюлетенів - двічі, після другого та четвертого голосування, за винятком ситуації, коли обрання нового Папи відбудеться під час першого або третього голосування.

Тому, як зазначає видання, появу диму о 11:30 та 18:30 (за київським часом) слід очікувати у випадку позитивного результату голосування, о 13:00 та 20:00 (за київським часом) – у будь-якому випадку.

Раніше УНН писав, що у середу, 7 травня, 133 кардинали Католицької Церкви увійдуть до Сикстинської капели у Ватикані, щоб обрати наступника Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня у Великодній понеділок.

У перший день конклаву (який припадає на середу, 7 травня – ред.) відбудеться одне голосування в другій половині дня.

Починаючи з другого дня конклаву, відбуватимуться по чотири голосування: два зранку і два після обіду. Звісно, крім самих голосувань, також будуть літургії та молитви.

Про обрання Папи сигналізуватиме білий дим з димаря Сікстинської капели, а також дзвін із собору Святого Петра. Конклав відбуватиметься у суворій таємниці за зачиненими дверима аж до того моменту, коли новий Папа вийде на балкон перед очікуючим натовпом і привітає вірян.

Святкування Великодня у неділю та День святого Валентина: як вплинули на Католицьку Церкву африканські Папи04.05.25, 12:19 • 6577 переглядiв

Альона Уткіна

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