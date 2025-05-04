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Святкування Великодня у неділю та День святого Валентина: як вплинули на Католицьку Церкву африканські Папи

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Північна Африка колись була християнським центром, звідки походили Папи, що вплинули на традиції святкування Великодня, запровадження Дня святого Валентина та становлення Католицької Церкви.

Святкування Великодня у неділю та День святого Валентина: як вплинули на Католицьку Церкву африканські Папи

Сьогодні Північна Африка є переважно мусульманським регіоном, але колись це був християнський центр, звідки походили Папи Римські, які залишили свій слід в історії Католицької Церкві, який має наслідки донині. Про відомих понтифіків, які походили з Африки, розповідає BBC, пише УНН.

Деталі

"Північна Африка була біблійним поясом стародавнього християнства", - говорить професор Крістофер Беллітто, історик з Університету Кіна в США.

З обранням наступника Папи Франциска багато католиків в Африці очікують, що папство повернеться на континент вперше за понад 1 500 років. 

Віктор І (189-199 рр.)

Папа Віктор I був берберського походження. Він очолював Католицьку Церкву в той час, коли християни переслідувалися римською владою за відмову поклонятися римським богам.

Він особливо відомий тим, що забезпечував святкування християнами Великодня в неділю. У другому столітті деякі християнські групи в римській провінції Азія (на території сучасної Туреччини) святкували Великдень у той самий день, коли євреї святкували Песах, який міг припадати на різні дні тижня.

Однак християни в західній частині імперії вірили, що Ісус воскрес у неділю, тому Великдень завжди слід святкувати в цей день. 

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Дебати щодо того, коли відбулося воскресіння, зробили це питання надзвичайно суперечливим.

Віктор I скликав перший Римський синод, зустріч церковних лідерів, щобвийти з глухого кута. Він зробив це, погрожуючи відлучити від церкви тих єпископів, які відмовилися виконати його побажання. Професор Белліто підкреслив, що це був вражаючий подвиг оскільки "він був єпископом Риму, коли християнство було незаконним у Римській імперії".

Ще однією важливою частиною спадщини Віктора I було запровадження латини як спільної мови Католицької Церкви. Раніше давньогрецька була основною мовою католицької літургії, а також офіційного спілкування Церкви. 

Мільтіад (311-314 рр.)

Папа Мільтіад народився в Африці. Під час його правління християнство дедалі більше поширювалося серед римських імператорів, зрештою ставши офіційною релігією імперії.

Раніше переслідування християн були поширені в різні періоди історії імперії. Однак професор Беллітто зазначив, що Мільтіад не був відповідальним за цю зміну, стверджуючи, що Папа був "одержувачем римської доброзичливості", а не великим переговірником.

Римський імператор Костянтин подарував Мільтіаду палац, що зробило його першим Папою, який мав офіційну резиденцію. Костянтин також дав йому дозвіл на будівництво Латеранської базиліки, яка наразі є найстарішою церквою в Римі. Хоча сучасні папи живуть і працюють у Ватикані, Латеранську церкву в католицизмі іноді називають "матір'ю всіх церков". 

Геласій I (492-496 рр. н. е.)

Геласій I — єдиний із трьох африканських пап, який, за словами істориків, не народився в Африці.

Є згадка про його народження в Римі. Тож ми не знаємо, чи жив він у Північній Африці, але очевидно, що він був північноафриканського походження

- пояснив професор Беллітто.

За словами професора Беллітто, він був найважливішим із трьох африканських церковних лідерів.

Консервативні католики хочуть зробити Ватикан "великим знову" - Politico01.05.25, 17:38 • 10559 переглядiв

Геласій I широко визнаний першим папою, якого офіційно називали "Намісником Христа" — терміном, що позначає роль папи як представника Христа на Землі. Він також розробив Доктрину двох мечів, яка підкреслювала окрему, але рівну владу Церкви та держави.

Геласій I зробив вирішальне розмежування, що обидві влади були дані Церкві Богом, який потім делегував земну владу державі, зробивши Церкву найвищою владою.

Пізніше в Середньовіччі папи іноді намагалися накласти вето на обрання імператора чи короля, стверджуючи, що Бог дав їм цю владу, стверджував професор Беллітто.

Геласій I також відомий своєю реакцією на Акакійський розкол, поділ між Східною та Західною християнськими церквами, який відбувся між 484 і 519 роками. У цей період Геласій I стверджував верховенство Риму та папства над усією Церквою, як Східною, так і Західною, що, на думку вчених, йшло далі, ніж у будь-якого з його попередників.

Геласій також відповідальний за популярне свято, яке досі відзначається щороку: встановлення Дня Святого Валентина 14 лютого 496 року на згадку про християнського мученика Святого Валентина. Цей день і сьогодні відзначається, як день закоханих.

Чи варто очікувати нового Папу з Африки

 Католицизм сьогодні поширюється в країнах Африки на південь від Сахари швидше, ніж будь-де. Останні дані показують, що у 2023 році в Африці було 281 мільйон католиків. Це становить 20% світової громади.

Троє африканців претендують на посаду наступника Папи Франциска:

  • Фрідолін Амбонго Бесунгу з Демократичної Республіки Конго;
    • Пітер Кодво Аппіа Турксон з Гани;
      • Роберт Сара з Гвінеї.

        Однак професорка Філомена Мваура стверджує, що "хоча християнство дуже сильне в Африці, сила Церкви все ще знаходиться на півночі, де зосереджені ресурси".

        Можливо, якщо вона залишиться дуже сильною на континенті та самофінансуватиметься, настане час, коли з'явиться африканський Папа

        – заявила вона.

        Конклав 7 травня: історичні факти про вибори Папи Римського02.05.25, 13:52 • 3582 перегляди

        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

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