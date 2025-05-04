Празднование Пасхи в воскресенье и День святого Валентина: как повлияли на Католическую Церковь африканские Папы

Сегодня Северная Африка является преимущественно мусульманским регионом, но когда-то это был христианский центр, откуда происходили Папы Римские, оставившие свой след в истории Католической Церкви, который имеет последствия по сей день. Об известных понтификах, которые происходили из Африки, рассказывает BBC, пишет УНН.

Детали

"Северная Африка была библейским поясом древнего христианства", - говорит профессор Кристофер Беллитто, историк из Университета Кина в США.

С избранием преемника Папы Франциска многие католики в Африке ожидают, что папство вернется на континент впервые за более чем 1 500 лет.

Виктор I (189-199 гг.)

Папа Виктор I был берберского происхождения. Он возглавлял Католическую Церковь в то время, когда христиане преследовались римскими властями за отказ поклоняться римским богам.

Он особенно известен тем, что обеспечивал празднование христианами Пасхи в воскресенье. Во втором веке некоторые христианские группы в римской провинции Азия (на территории современной Турции) праздновали Пасху в тот же день, когда евреи праздновали Песах, который мог приходиться на разные дни недели.

Однако христиане в западной части империи верили, что Иисус воскрес в воскресенье, поэтому Пасху всегда следует праздновать в этот день.

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Дебаты относительно того, когда произошло воскресение, сделали этот вопрос чрезвычайно противоречивым.

Виктор I созвал первый Римский синод, встречу церковных лидеров, чтобы выйти из тупика. Он сделал это, угрожая отлучить от церкви тех епископов, которые отказались выполнить его пожелания. Профессор Беллито подчеркнул, что это был впечатляющий подвиг, поскольку "он был епископом Рима, когда христианство было незаконным в Римской империи".

Еще одной важной частью наследия Виктора I было введение латыни в качестве общего языка Католической Церкви. Ранее древнегреческий был основным языком католической литургии, а также официального общения Церкви.

Мильтиад (311-314 гг.)

Папа Мильтиад родился в Африке. Во время его правления христианство все больше распространялось среди римских императоров, в конце концов став официальной религией империи.

Ранее преследования христиан были распространены в разные периоды истории империи. Однако профессор Беллитто отметил, что Мильтиад не был ответственным за это изменение, утверждая, что Папа был "получателем римской доброжелательности", а не великим переговорщиком.

Римский император Константин подарил Мильтиаду дворец, что сделало его первым Папой, у которого была официальная резиденция. Константин также дал ему разрешение на строительство Латеранской базилики, которая сейчас является старейшей церковью в Риме. Хотя современные папы живут и работают в Ватикане, Латеранскую церковь в католицизме иногда называют "матерью всех церквей".

Геласий I (492-496 гг. н. э.)

Геласий I — единственный из трех африканских пап, который, по словам историков, не родился в Африке.

Есть упоминание о его рождении в Риме. Поэтому мы не знаем, жил ли он в Северной Африке, но очевидно, что он был североафриканского происхождения - пояснил профессор Беллитто.



По словам профессора Беллитто, он был самым важным из трех африканских церковных лидеров.

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Геласий I широко признан первым папой, которого официально называли "Наместником Христа" — термином, обозначающим роль папы как представителя Христа на Земле. Он также разработал Доктрину двух мечей, которая подчеркивала отдельную, но равную власть Церкви и государства.

Геласий I сделал решающее разграничение, что обе власти были даны Церкви Богом, который затем делегировал земную власть государству, сделав Церковь высшей властью.

Позже в Средневековье папы иногда пытались наложить вето на избрание императора или короля, утверждая, что Бог дал им эту власть, утверждал профессор Беллитто.

Геласий I также известен своей реакцией на Акакийский раскол, разделение между Восточной и Западной христианскими церквями, который произошел между 484 и 519 годами. В этот период Геласий I утверждал верховенство Рима и папства над всей Церковью, как Восточной, так и Западной, что, по мнению ученых, шло дальше, чем у любого из его предшественников.

Геласий также ответственен за популярный праздник, который до сих пор отмечается каждый год: установление Дня Святого Валентина 14 февраля 496 года в память о христианском мученике Святом Валентине. Этот день и сегодня отмечается как день влюбленных.

Стоит ли ожидать нового Папу из Африки

Католицизм сегодня распространяется в странах Африки к югу от Сахары быстрее, чем где-либо. Последние данные показывают, что в 2023 году в Африке было 281 миллион католиков. Это составляет 20% мирового сообщества.

Трое африканцев претендуют на должность преемника Папы Франциска:

Фридолин Амбонго Бесунгу из Демократической Республики Конго;

Питер Кодво Аппиа Турксон из Ганы;

Роберт Сара из Гвинеи.

Однако профессор Филомена Мваура утверждает, что "хотя христианство очень сильно в Африке, сила Церкви все еще находится на севере, где сосредоточены ресурсы".

Возможно, если она останется очень сильной на континенте и будет самофинансироваться, наступит время, когда появится африканский Папа – заявила она.

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