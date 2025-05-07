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Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Сегодня в Ватикане начинается голосование за нового Папу Римского в Сикстинской капелле. Об окончании голосования будет сигнализировать дым из дымохода капеллы.

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

Мероприятия, посвященные избранию нового Папы Римского, начнутся сегодня в 11 по киевскому времени с мессы в базилике Святого Петра, которую возглавит кардинал-декан Джованни Баттиста Ре. Об окончании голосования, которое продлится в ближайшие дни, будет свидетельствовать дым из дымохода Сикстинской капеллы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VaticanNews и Ansa.

Детали

Во время брифинга Маттео Бруни, Директор Ватиканской пресс-службы, объявил примерный распорядок во время конклава.

По его словам, сегодня утром будет отслужена Святая Месса, а после обеда, в 16:45 (по киевскому времени), кардиналы отправятся из "Дома святой Марты" в Апостольский дворец, где состоится торжественный вход в Сикстинскую капеллу и начало Конклава.

Начиная с четверга, 8 мая, распорядок будет следующим:

8:45 - переход/переезд из "Дома святой Марты";

9:15 - Святая Месса и утреня в Паулинской капелле;

10:15 - время и начало голосований в Сикстинской капелле (возможно появление дыма: после 11:30 и после 13:00);

13:30 - возвращение в "Дом святой Марты" на обед;

16:45 - возвращение в Апостольский дворец;

17:30 - начало голосований в Сикстинской капелле (возможно появление дыма: после 18:30 и после 20:00);

Вечерня в Сикстинской капелле;

20:30 - возвращение в "Дом святой Марты".

Ежедневно будет происходить четыре голосования, а сжигание бюллетеней - дважды, после второго и четвертого голосования, за исключением ситуации, когда избрание нового Папы состоится во время первого или третьего голосования.

Поэтому, как отмечает издание, появление дыма в 11:30 и 18:30 (по киевскому времени) следует ожидать в случае положительного результата голосования, в 13:00 и 20:00 (по киевскому времени) – в любом случае.

Ранее УНН писал, что в среду, 7 мая, 133 кардинала Католической Церкви войдут в Сикстинскую капеллу в Ватикане, чтобы избрать преемника Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля в Пасхальный понедельник.

В первый день конклава (который приходится на среду, 7 мая – ред.) состоится одно голосование во второй половине дня.

Начиная со второго дня конклава, будут происходить по четыре голосования: два утром и два после обеда. Конечно, кроме самих голосований, также будут литургии и молитвы.

Об избрании Папы будет сигнализировать белый дым из дымохода Сикстинской капеллы, а также звон из собора Святого Петра. Конклав будет проходить в строгой тайне за закрытыми дверями вплоть до того момента, когда новый Папа выйдет на балкон перед ожидающей толпой и поприветствует верующих.

Празднование Пасхи в воскресенье и День святого Валентина: как повлияли на Католическую Церковь африканские Папы04.05.25, 12:19 • 6577 просмотров

Алена Уткина

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