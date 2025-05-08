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Ватикан готовится к новому туру голосования за нового Папу Римского

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

В Ватикане продолжается конклав кардиналов для избрания нового Папы. Сегодня они будут голосовать четыре раза, увеличивая шансы на избрание 267-го понтифика.

Ватикан готовится к новому туру голосования за нового Папу Римского

Сегодня, 8 мая, второй день крупнейшего и географически разнообразного конклава в истории. Римско-католические кардиналы возвращаются в Сикстинскую капеллу, чтобы избрать нового Папу Римского. Сегодня они будут голосовать четыре раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Католические кардиналы заперты за тяжелыми деревянными дверями Сикстинской капеллы, изолированы от мира, чтобы избрать Папу, который, как они надеются, сможет объединить разнообразную, но разделенную мировую Церковь.

Дымовые сигналы ожидаются примерно в полдень (10:00 по Гринвичу) и 19:00 (17:00 по Гринвичу) каждый день голосования. Черный дым будет означать безрезультатное голосование; белый дым и звон колоколов будут сигнализировать о том, что Церковь, насчитывающая 1,4 миллиарда членов, имеет нового лидера.

Ни одного папу не избирали в первый день конклава на протяжении веков, и голосование может длиться несколько дней, прежде чем один человек получит необходимое большинство в две трети голосов, чтобы стать 267-м понтификом. Однако от сегодня кардиналы будут голосовать четыре раза в день, а значит шансы увеличиваются.

Кто может стать новым Папой

Как отмечает Reuters, наиболее вероятными претендентами являются девять кардиналов из разных уголков мира.

Кардинал Жан-Марк Авелин

66-летний архиепископ Марселя, известный своим легкомысленным нравом, готовностью шутить и идеологической близостью к Франциску, особенно в вопросах иммиграции и отношений с мусульманским миром.

Авелин стал первым французским Папой с 14 века и самым молодым Папой со времен Иоанна Павла II.

Кардинал Чарльз Маунг Бо

В 2015 году Франциск назначил 76-летнего Чарльза Маунг Бо первым католическим кардиналом из Мьянмы, где большинство составляют буддисты.

Однако, Чарльз Маунг Бо является несколько противоречивой фигурой дома – даже среди католического меньшинства страны – из-за своих отношений с военным руководством, которое возглавляет страну с 2021 года.

Кардинал Питер Эрдо

72-летнего Эрдо из Венгрии будут рассматривать как компромиссного кандидата – представителя консервативного лагеря, который наладил связи с прогрессивным миром Франциска.

Его считали претендентом на конклаве 2013 года благодаря широким контактам в Европе и Африке.

Кардинал Марио Греч

68-летний Греч родом из Гозо, крошечного острова, являющегося частью Мальты. Сначала Греч считался консерватором, но стал инициатором реформ Франциска, став более

открытым к таким вопросам, как права ЛГБТ и Святое Причастие для разведенных.

Кардинал Кристобал Лопес Ромеро

72-летний архиепископ Рабата (Марокко) родился в Испании. Он известен своей миссионерской деятельностью и решительной защитной позицией в отношении мигрантов, четко дал понять, что не хочет быть Папой Римским.

Его считают воплощением сосредоточенности Франциска на "перифериях" и межрелигиозном диалоге, в частности с исламом.

Кардинал Пьетро Паролин

70-летний итальянец считается компромиссным кандидатом между прогрессистами и консерваторами. Он был церковным дипломатом большую часть своей жизни и занимал должность государственного секретаря Франциска с 2013 года.

Эта должность похожа на должность премьер-министра и часто называется "заместителем папы", поскольку он занимает второе место после понтифика в ватиканской иерархии. Паролин вернул бы папство итальянцам впервые с 1978 года.

Кардинал Роберт Превост

69-летний американец родом из Чикаго значительную часть своей карьеры провел за миссионерской службой в Перу, является относительно неизвестным на мировой арене.

Он привлек внимание своих коллег благодаря своему спокойному стилю и поддержке 12-летнего папства Франциска, особенно его преданности социальной справедливости.

Кардинал Луис Тагле

67-летнего филиппинца часто называют "азиатским Франциском" из-за его легкого смеха и преданности социальной справедливости. Если его изберут, он станет первым понтификом из Азии.

В 2019 году Папа Франциск назначил Тагле главой миссионерского отдела Церкви, ранее известного как Дикастерия евангелизации, что кое-кто рассматривает как стратегию Франциска, направленную на то, чтобы дать Тагле определенный опыт работы в Ватикане.

Кардинал Маттео Мария Дзуппи

69-летний Дзуппи известен как "уличный священник", который сосредотачивается на мигрантах и бедных, и мало заботится о помпезности и протоколе. Он пользуется именем "Отец Маттео", а в Болонье часто пользуется велосипедом, а не служебным автомобилем.

Если бы его избрали Папой Римским, консерваторы, вероятно, отнеслись бы к нему с подозрением. Жертвы сексуального насилия со стороны Церкви также могли бы возражать против него, поскольку Итальянская католическая церковь, которую он возглавляет с 2022 года, не спешит с расследованием и решением этого вопроса.

Напомним

Вчера в Ватикане из дымохода Сикстинской капеллы появился черный дым, что означает, что кардиналы не смогли избрать нового Папу Римского. Сегодня продолжатся очередные туры голосования. По традиции, их будет максимум четыре за один день – два до обеда и два после. Таким будет порядок голосования и во все последующие дни, пока кардиналы не изберут того, кто займет Святой Престол.

Алена Уткина

Алена Уткина

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