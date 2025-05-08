Від майже 3 років до 3 годин: незвичайні історії ватиканських конклавів

У Ватикані дива не сталося - кардинали не змогли обрати наступника Папи Франциска з чергового голосування і втомлені довгим очікуванням віряни на площі Святого Петра побачили над димарем Сикстинської капели чорний дим. Тож конклав триває, і як довго це займе - не відомо. Скільки тривали найдовший і найкоротший конклави в історії - розповідає УНН.

Найдовший конклав тривав майже три роки

У XIII столітті кардиналам Католицької церкви знадобилося 1006 днів, щоб обрати наступника Папи Климента IV. Таким чином цей конклав став найдовшим в історії. Звідси ж походить і термін "конклав" - "під замком", бо кардинали, які засідали у Вітербо, на північ від Рима, так затягували справу, що розчаровані жителі міста замкнули їх у кімнаті.

Таємне голосування, внаслідок якого новим Папою було обрано Григорія Х, тривало з листопада 1268 по вересень 1271 року, і в ньому брали участь 15 кардиналів. Від самого початку йшлося про зіткнення двох таборів - французьких та італійських кардиналів. Жодна зі сторін не могла забезпечити собі перевагу. Зустрічі й суперечки тривали цілими тижнями, під час яких кардинали, зібрані в єпископському палаці, не лише намагалися переконати один одного, але й влаштовували справжнісіньку "партизанську війну" проти кандидатів іншої сторони, підсилаючи до них вбивць та шпигунів.

При цьому кардинали жили і їли в палаці єпископа за кошти міста, яке зрештою вирішило, що пора вже цю "розвагу" закінчити. Влітку 1270 року губернатор Вітербо звелів замкнути нараду на ключ, заодно зменшуючи їм поставки їжі щораз більше з плином часу. Лише після цього кардинали прискорилися і таки зуміли вибрати компромісного кандидата.

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського

Варто сказати, що Григорій Х вжив заходів, щоб такого довгого конклаву більше не було. У 1274 році було ухвалено постанову, що кардинали отримуватимуть їжу лише "один раз на день", якщо конклав триватиме понад три дні, і лише "хліб, воду і вино", якщо більше, ніж вісім. Хоча згодом це обмеження скасували через протидію з боку кардиналів, у майбутньому вдалося добитися більш прискорених виборів нових понтифіків.

Конклав за три години

До 1274 року траплялися випадки, коли Папу Римського обирали в день смерті його попередника, однак цю практику було скасовано задля більш виваженого та раціонального виборчого процесу. Католицька церква ухвалила чекати щонайменше 10 днів перед першим голосуванням. Пізніше цей термін збільшили до 15 днів.

Найшвидшим конклавом, який дотримувався правила 10-денного очікування, були вибори Папи Юлія II 1503 року, який був обраний всього за три години.

Інші незвичайні конклави

Після конклаву 1268-1271 років найтриваліші вибори понтифіка тривали 179 днів, або 5 місяців і 27 днів у 1740 році, коли кардинали обрали Бенедикта XIV. А починаючи з 1846 року конклави завжди тривали не довше п'яти днів.

Щодо сучасності, то Папа Франциск був обраний у 2013 році на другий день конклаву з п'ятого голосування. Бенедикт XVI переміг у 2005 році з четвертого, а Папа Пій XII переміг з третього у 1939 році.

Доповнення

Сьогодні, 8 травня, другий день найбільшого та географічно найрізноманітнішого конклаву в історії. Сьогодні вони голосуватимуть чотири рази.

З даху Сикстинської капели у Ватикані - знову чорний дим: нового Папи ще немає