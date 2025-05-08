З даху Сикстинської капели у Ватикані - знову чорний дим: нового Папи ще немає
Київ • УНН
З даху Сикстинської капели у Ватикані видно стовпи чорного диму, що означає, що рішення про обрання нового Папи ще не прийнято. У кардиналів розпочався другий день конклаву.
З даху Сикстинської капели у Ватикані сьогодні знову видно стовп чорного диму, що означає, що рішення про обрання нового Папи ще не ухвалено, пише УНН з посиланням на відеотрансляцію з місця події.
Деталі
Як пише Vatican News, друге і третє голосування сьогодні виявилося нерезультативним.
"Кардинали, зібрані на Конклаві, ще не змогли обрали 267-го Єпископа Риму. Об 11:50 (за місцевим часом) 8 травня 2025 року з комина Сикстинської каплиці пішов чорний дим, який сповістив про це", - ідеться у повідомленні.
"Ми бачимо стовпи чорного диму, що виходять з даху Сикстинської капели у Ватикані, тому можна з упевненістю сказати, що нового Папи ще немає", - зауважує BBC.
Чорний дим означає, що рішення не ухвалено, білий дим означає, що є новий Папа.
Тим часом у другий день конклаву вже від 10-ї години ранку за місцевим часом площа Святого Петра знову почала заповнюватися вірними.
Обрання Наступника святого Петра продовжиться після обіду.
Доповнення
Раніше сьогодні у кардиналів розпочався другий день конклаву, щоб обрати нового Папу.
У Ватикані триває голосування за нового Папу Римського: деталі08.05.25, 12:23 • 13814 переглядiв