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З даху Сикстинської капели у Ватикані - знову чорний дим: нового Папи ще немає

Київ • УНН

 • 3190 перегляди

З даху Сикстинської капели у Ватикані видно стовпи чорного диму, що означає, що рішення про обрання нового Папи ще не прийнято. У кардиналів розпочався другий день конклаву.

З даху Сикстинської капели у Ватикані - знову чорний дим: нового Папи ще немає

З даху Сикстинської капели у Ватикані сьогодні знову видно стовп чорного диму, що означає, що рішення про обрання нового Папи ще не ухвалено, пише УНН з посиланням на відеотрансляцію з місця події.

Деталі

Як пише Vatican News, друге і третє голосування сьогодні виявилося нерезультативним.

"Кардинали, зібрані на Конклаві, ще не змогли обрали 267-го Єпископа Риму. Об 11:50 (за місцевим часом) 8 травня 2025 року з комина Сикстинської каплиці пішов чорний дим, який сповістив про це", - ідеться у повідомленні.

"Ми бачимо стовпи чорного диму, що виходять з даху Сикстинської капели у Ватикані, тому можна з упевненістю сказати, що нового Папи ще немає", - зауважує BBC.

Чорний дим означає, що рішення не ухвалено, білий дим означає, що є новий Папа.

Тим часом у другий день конклаву вже від 10-ї години ранку за місцевим часом площа Святого Петра знову почала заповнюватися вірними.

Обрання Наступника святого Петра продовжиться після обіду.

Доповнення

Раніше сьогодні у кардиналів розпочався другий день конклаву, щоб обрати нового Папу.

У Ватикані триває голосування за нового Папу Римського: деталі08.05.25, 12:23 • 13814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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