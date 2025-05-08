С крыши Сикстинской капеллы в Ватикане - снова черный дым: нового Папы еще нет
Киев • УНН
С крыши Сикстинской капеллы в Ватикане видны столбы чёрного дыма, что означает, что решение об избрании нового Папы ещё не принято. У кардиналов начался второй день конклава.
С крыши Сикстинской капеллы в Ватикане сегодня снова виден столб черного дыма, что означает, что решение об избрании нового Папы еще не принято, пишет УНН со ссылкой на видеотрансляцию с места события.
Детали
Как пишет Vatican News, второе и третье голосование сегодня оказалось безрезультатным.
"Кардиналы, собранные на конклаве, еще не смогли избрать 267-го Епископа Рима. В 11:50 (по местному времени) 8 мая 2025 года из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым, который сообщил об этом", - говорится в сообщении.
"Мы видим столбы черного дыма, выходящие из крыши Сикстинской капеллы в Ватикане, поэтому можно с уверенностью сказать, что нового Папы еще нет", - отмечает BBC.
Черный дым означает, что решение не принято, белый дым означает, что есть новый Папа.
Тем временем во второй день конклава уже с 10 часов утра по местному времени площадь Святого Петра снова начала заполняться верующими.
Избрание преемника святого Петра продолжится после обеда.
Дополнение
Ранее сегодня у кардиналов начался второй день конклава, чтобы избрать нового Папу.
В Ватикане продолжается голосование за нового Папу Римского: детали 08.05.25, 12:23 • 12658 просмотров