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С крыши Сикстинской капеллы в Ватикане - снова черный дым: нового Папы еще нет

Киев • УНН

 • 2014 просмотра

С крыши Сикстинской капеллы в Ватикане видны столбы чёрного дыма, что означает, что решение об избрании нового Папы ещё не принято. У кардиналов начался второй день конклава.

С крыши Сикстинской капеллы в Ватикане - снова черный дым: нового Папы еще нет

С крыши Сикстинской капеллы в Ватикане сегодня снова виден столб черного дыма, что означает, что решение об избрании нового Папы еще не принято, пишет УНН со ссылкой на видеотрансляцию с места события.

Детали

Как пишет Vatican News, второе и третье голосование сегодня оказалось безрезультатным.

"Кардиналы, собранные на конклаве, еще не смогли избрать 267-го Епископа Рима. В 11:50 (по местному времени) 8 мая 2025 года из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым, который сообщил об этом", - говорится в сообщении.

"Мы видим столбы черного дыма, выходящие из крыши Сикстинской капеллы в Ватикане, поэтому можно с уверенностью сказать, что нового Папы еще нет", - отмечает BBC.

Черный дым означает, что решение не принято, белый дым означает, что есть новый Папа.

Тем временем во второй день конклава уже с 10 часов утра по местному времени площадь Святого Петра снова начала заполняться верующими.

Избрание преемника святого Петра продолжится после обеда.

Дополнение

Ранее сегодня у кардиналов начался второй день конклава, чтобы избрать нового Папу.

В Ватикане продолжается голосование за нового Папу Римского: детали 08.05.25, 12:23 • 12658 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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