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В Ватикане продолжается голосование за нового Папу Римского: детали

Киев • УНН

 • 11931 просмотра

В Ватикане проходит второй день конклава, кардиналы голосуют за нового Папу Римского. Ожидается дым над Сикстинской капеллой, который покажет, избран ли новый Папа.

В Ватикане продолжается голосование за нового Папу Римского: детали

В Ватикане началось голосование за нового Папу Римского во второй день конклава. Об этом сообщает News Sky, передает УНН.

Детали

Источники в Ватикане сообщили Sky News, что кардиналы могут достичь большинства в две трети голосов, достаточного для избрания нового Папы, уже сегодня вечером или завтра утром.

Кардиналы-избиратели стремятся показать миру, что они едины в вопросе быстрого принятия решения. И наоборот, длительный конклав будет восприниматься как признак раскола среди кардиналов, сообщает News Sky.

Сейчас все взгляды устремлены на дымоход над Сикстинской капеллой, поскольку кардиналы начинают второй раунд голосования за нового главу Римско-католической церкви. Сообщается, что первое голосование утренней сессии, вероятно, уже закончилось.

Это означает, что вскоре можно будет увидеть белый дым, если кардиналы избрали папу. Если этого не произойдет, то выборы Папы Римского продолжатся.

Напомним

Сегодня, 8 мая, второй день крупнейшего и географически самого разнообразного конклава в истории. Римско-католические кардиналы возвращаются в Сикстинскую капеллу, чтобы избрать нового Папу Римского.

Вчера в Ватикане из дымохода Сикстинской капеллы появился черный дым, что означает, что кардиналы не смогли избрать нового Папу Римского.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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