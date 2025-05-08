Українців попередили про можливі черги у пункті пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею
Київ • УНН
У пункті пропуску «Устилуг – Зосин» тривають ремонтні роботи автомобільного мосту та смуг руху. Можливе сповільнення руху та утворення черг.
У пункті пропуску "Устилуг - Зосин" на українсько-польському кордоні тривають ремонтні роботи, тому можливе сповільнення руху та утворення черг, попередили у Держприкордонслужбі у четвер, пише УНН.
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"З польського боку в пункті пропуску "Устилуг – Зосин" тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг. Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонтні роботи на смугах руху з української сторони", - вказали у ДПСУ.
У зв’язку з цим можливе сповільнення руху, утворення черг та накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску
І порекомендували враховувати цю інформацію під час планування поїздок обирати альтернативні маршрути.
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