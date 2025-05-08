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Украинцев предупредили о возможных очередях в пункте пропуска "Устилуг" на границе с Польшей

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

В пункте пропуска «Устилуг – Зосин» продолжаются ремонтные работы автомобильного моста и полос движения. Возможно замедление движения и образование очередей.

Украинцев предупредили о возможных очередях в пункте пропуска "Устилуг" на границе с Польшей

В пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на украинско-польской границе продолжаются ремонтные работы, поэтому возможно замедление движения и образование очередей, предупредили в Госпогранслужбе в четверг, пишет УНН.

Детали

"С польской стороны в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" продолжаются ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг. Также Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области проводит ремонтные работы на полосах движения с украинской стороны", - указали в ГПСУ.

В связи с этим возможно замедление движения, образование очередей и скопление транспортных средств перед пунктом пропуска

- подчеркнули пограничники.

И порекомендовали учитывать эту информацию при планировании поездок выбирать альтернативные маршруты.

Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей24.04.25, 13:32 • 5270 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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