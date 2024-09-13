Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей

В пункте пропуска «Медика-Шегини» на границе с Польшей начались ремонтные работы, которые продлятся до 12 ноября. Это может привести к осложнению движения и увеличению времени ожидания для легковых автомобилей, предупредили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.

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«Вниманию граждан, пересекающих границу в пункте пропуска «Медика-Шегини». Как сообщает польская сторона, в пункте пропуска «Медика» начались работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов, которые, предварительно, продлятся до 12 ноября 2024 года. Это может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств», - указали в ГПСУ в Telegram.

Путешественников призвали учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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