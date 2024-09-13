Українців попередили про можливі затримки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею
Київ • УНН
У пункті пропуску "Медика-Шегині" розпочались ремонтні роботи, які триватимуть до 12 листопада 2024 року. Це може призвести до ускладнення руху та збільшення часу очікування для легкових автомобілів.
У пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Польщею розпочались ремонтні роботи, які триватимуть до 12 листопада. Це може призвести до ускладнення руху та збільшення часу очікування для легкових автомобілів, попередили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.
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"До уваги громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Медика-Шегині". Як повідомляє польська сторона, у пункті пропуску "Медика" розпочались роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів, які, попередньо, триватимуть до 12 листопада 2024 року. Це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів", - вказали у ДПСУ у Telegram.
Мандрівників закликали врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
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