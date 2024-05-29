Пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею модернізували: як змінився
Київ • УНН
За підтримки проекту USAID завершено модернізацію автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні з встановленням нових модульних будівель, дорожньої інфраструктури, освітлення та IT-обладнання.
В Україні завершили модернізацію пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, пише УНН.
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"Завершено роботи з модернізації автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", - повідомили у міністерстві.
Тут встановлено 10 модульних будівель: 4 санітарних приміщення і 6 офісів для оформлення документів. Усі приміщення, як зазначається, адаптовані для людей із інвалідністю. Кожен модульний офіс повністю утеплений та мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключений до комунікацій.
Також під час модернізації було замінено дорожнє покриття, відремонтовано тротуари та бордюри, ливневу каналізацію, пофарбовано металеві огорожі.
Встановлено і понад 450 світлодіодних ліхтарів та світильників та двоє мобільних динамічних ваг для транспортних засобів.
Окрім автомобільного пункту пропуску, як повідомляється, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Там вже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску.
Як вказано, роботи проведено за підтримки проєкту USAID.
Довідково
У 2023-2026 роках USAID виділяє 115 мільйонів доларів на безпосередню підтримку уряду України для модернізації 42 пунктів пропуску.