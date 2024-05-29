Пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей модернизировали: как изменился

В Украине завершили модернизацию пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Завершены работы по модернизации автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", - сообщили в министерстве.

Здесь установлено 10 модульных зданий: 4 санитарных помещения и 6 офисов для оформления документов. Все помещения, как отмечается, адаптированы для людей с инвалидностью. Каждый модульный офис полностью утеплен и меблирован, оборудован системами отопления, вентиляции и кондиционирования, подключен к коммуникациям.

Также во время модернизации было заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары и бордюры, ливневая канализация, окрашены металлические ограждения.

Установлено и более 450 светодиодных фонарей и светильников и два мобильных динамических весов для транспортных средств.

Кроме автомобильного пункта пропуска, как сообщается, происходит модернизация и железнодорожного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Там уже установлен дизельный генератор мощностью 50 кВт для обеспечения непрерывной работы во время отключений электроэнергии и поставлено IT-оборудование, в частности принтеры, ноутбуки, компьютеры и источники бесперебойного питания на пункт пропуска.

Как указано, работы проведены при поддержке проекта USAID.

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В 2023-2026 годах USAID выделяет 115 миллионов долларов на непосредственную поддержку правительства Украины для модернизации 42 пунктов пропуска.