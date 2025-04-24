Українців попередили можливі затримки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею

Через ремонт у пункті пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні може бути сповільнено оформлення транспорту на в’їзд до Польщі. Уже 25 квітня вантажівки оформлюватимуть по одній смузі. Роботи триватимуть до середини липня. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, пише УНН.

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"За інформацією від польської сторони, відсьогодні розпочато ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика" (напрямок в’їзду до Польщі/виїзду з України). Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі. Завтра, 25 квітня 2025 року, з 09:00 оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху", - повідомили у ДПСУ у соцмережах.

Роботи, як вказано, триватимуть орієнтовно до середини липня

Також вказано, що з українського боку в цьому ж пункті пропуску тривають ремонтно-реконструкційні роботи, "що також впливає на швидкість руху транспорту".

"Рекомендуємо заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску", - наголосили прикордонники.

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