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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї
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Українців попередили можливі затримки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею

Київ • УНН

 • 1806 перегляди

На польсько-українському кордоні у пункті пропуску "Медика - Шегині" розпочато ремонт, що може сповільнити оформлення транспорту, особливо вантажівок, до середини липня. З українського боку також тривають ремонтні роботи.

Українців попередили можливі затримки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею

Через ремонт у пункті пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні може бути сповільнено оформлення транспорту на в’їзд до Польщі. Уже 25 квітня вантажівки оформлюватимуть по одній смузі. Роботи триватимуть до середини липня. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, пише УНН.

Деталі

"За інформацією від польської сторони, відсьогодні розпочато ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика" (напрямок в’їзду до Польщі/виїзду з України). Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі. Завтра, 25 квітня 2025 року, з 09:00 оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху", - повідомили у ДПСУ у соцмережах.

Роботи, як вказано, триватимуть орієнтовно до середини липня

Також вказано, що з українського боку в цьому ж пункті пропуску тривають ремонтно-реконструкційні роботи, "що також впливає на швидкість руху транспорту".

"Рекомендуємо заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску", - наголосили прикордонники.

На кордоні з Польщею спостерігаються черги: що відомо17.04.25, 22:30 • 4523 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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