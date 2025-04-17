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На кордоні з Польщею спостерігаються черги: що відомо

Київ • УНН

 • 1998 перегляди

У пункті пропуску "Краківець" спостерігається скупчення транспорту на в'їзд та виїзд з України. Прикордонники радять обирати інші пункти пропуску, щоб уникнути затримок.

На кордоні з Польщею спостерігаються черги: що відомо

У пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в/з України. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, пише УНН.

Деталі

За даними прикордонників, у пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в та з України. Це може призвести до збільшення часу очікування.

Для того, щоб уникнути заторів і зекономити час, прикордонники радять розглянути можливість перетину кордону через інші пункти пропуску.

Плануйте свій маршрут завчасно, щоб подорож була комфортною та без зайвих затримок

- повідомили прикордонники.

Нагадаємо

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка напередодні Великодня пасажиропотік на кордоні України поступово збільшується, з переважанням в'їзду в країну. Через це на окремих напрямках можливі черги, особливо у вихідні.

Ольга Розгон

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