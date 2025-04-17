На кордоні з Польщею спостерігаються черги: що відомо
Київ • УНН
У пункті пропуску "Краківець" спостерігається скупчення транспорту на в'їзд та виїзд з України. Прикордонники радять обирати інші пункти пропуску, щоб уникнути затримок.
У пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в/з України. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, пише УНН.
Деталі
За даними прикордонників, у пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в та з України. Це може призвести до збільшення часу очікування.
Для того, щоб уникнути заторів і зекономити час, прикордонники радять розглянути можливість перетину кордону через інші пункти пропуску.
Плануйте свій маршрут завчасно, щоб подорож була комфортною та без зайвих затримок
Нагадаємо
За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка напередодні Великодня пасажиропотік на кордоні України поступово збільшується, з переважанням в'їзду в країну. Через це на окремих напрямках можливі черги, особливо у вихідні.