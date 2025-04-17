На границе с Польшей наблюдаются очереди: что известно

В пункте пропуска "Краковец" в настоящее время наблюдается скопление транспортных средств на въезд и выезд в/из Украины. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.

Детали

По данным пограничников, в пункте пропуска "Краковец" в настоящее время наблюдается скопление транспортных средств на въезд и выезд в и из Украины. Это может привести к увеличению времени ожидания.

Для того чтобы избежать пробок и сэкономить время, пограничники советуют рассмотреть возможность пересечения границы через другие пункты пропуска.

Планируйте свой маршрут заблаговременно, чтобы путешествие было комфортным и без лишних задержек - сообщили пограничники.

Напомним

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в преддверии Пасхи пассажиропоток на границе Украины постепенно увеличивается, с преобладанием въезда в страну. Из-за этого на отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.