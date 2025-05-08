У Ватикані триває голосування за нового Папу Римського: деталі
Київ • УНН
У Ватикані проходить другий день конклаву, кардинали голосують за нового Папу Римського. Очікується дим над Сикстинською капелою, який покаже, чи обрано нового Папу.
У Ватикані почалось голосування за нового Папу Римського в другий день конклаву. Про це повідомляє News Sky, передає УНН.
Деталі
Джерела у Ватикані повідомили Sky News, що кардинали можуть досягти більшості у дві третини голосів, достатньої для обрання нового Папи, вже сьогодні ввечері або завтра вранці.
Кардинали-виборці прагнуть показати світові, що вони єдині в питанні швидкого прийняття рішення. І навпаки, тривалий конклав буде сприйматися як ознака розколу серед кардиналів, повідомляє News Sky.
Зараз всі погляди спрямовані на димар над Сикстинською капелою, оскільки кардинали починають другий раунд голосування за нового голову Римсько-католицької церкви. Повідомляється, що перше голосування ранкової сесії, ймовірно, вже закінчилося.
Це означає, що незабаром можна буде побачити білий дим, якщо кардинали обрали папу. Якщо цього не станеться, то вибори Папи Римського продовжаться.
Нагадаємо
Сьогодні, 8 травня, другий день найбільшого та географічно найрізноманітнішого конклаву в історії. Римо-католицькі кардинали повертаються до Сикстинської капели, щоб обрати нового Папу Римського.
Вчора у Ватикані з димаря Сикстинської капели з'явився чорний дим, що означає, що кардинали не змогли обрати нового Папу Римського.