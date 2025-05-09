День магнитной азбуки и День Европы в Украине: что еще отмечают 9 мая

Сегодня, 9 мая, в мире отмечают День магнитной азбуки, который посвящен не только обучению, но и воспитанию креативности и игре, и День Европы в Украине, пишет УНН.

День магнитной азбуки

Каждый год 9 мая отмечают необычный праздник – День магнитной азбуки, посвященный творчеству и радости открытий. Разноцветные магнитные буквы уже давно стали незаменимым помощником в обучении детей читать, писать и изучать азбуку.

История магнитных букв берет начало в 1960-х годах, когда их начали использовать в космической отрасли для составления карт и отслеживания данных. Только в 1972 году компания Fisher-Price выпустила первые пластиковые магнитные буквы в качестве обучающих игрушек, сделав изучение алфавита интерактивным и доступным для детей.

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Сейчас такие маленькие магниты можно найти почти в каждом доме или учебном классе. Они стали первой образовательной ступенькой для многих поколений. День магнитной азбуки напоминает нам о силе простых вещей в обучении, о том, как творчество и игра могут превратить образовательный процесс в увлекательное приключение.

В этот день родители и педагоги могут организовывать интересные игры, творческие занятия и учебные активности с магнитной азбукой. Это прекрасная возможность пробудить интерес ребенка к знаниям.

День Европы и День Европы в Украине

Каждый год в начале мая европейские страны празднуют День Европы - событие, символизирующее единство, мир и сотрудничество между государствами континента. С 2023 года Украина впервые присоединилась к празднованию этой даты синхронно со странами Европейского Союза, подчеркивая свое стремление к евроинтеграции.

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Сначала День Европы отмечали 5 мая. Именно тогда в 1949 году был основан Совет Европы. Официально этот праздник впервые был отмечен в 1964 году. Впоследствии, начиная с 1985 года, Европейский Союз начал собственный День Европы - 9 мая, в честь исторической Декларации Шумана 1950 года. Этот документ стал основой для создания Европейского сообщества по углю и стали - первого шага к современному Евросоюзу. Именно поэтому этот день также известен как День Шумана или День объединенной Европы.

Обе даты сопровождаются торжествами, поднятием флага Европы и другими символическими мероприятиями. Вместе с единой валютой (евро), флагом и гимном, День Европы стал одним из ключевых символов европейского единства.

День перенесения мощей святителя Николая Чудотворца

В XI веке Византийская империя испытывала значительные потрясения: турецкие набеги уничтожали целые города, а христианские святыни оказывались под угрозой уничтожения. Особой была тревога за мощи святителя Николая, которого глубоко чтили как в Восточной, так и в Западной Церкви.

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В 1087 году группа из 47 барских купцов решила спасти мощи, перевезя их в Италию. Они прибыли в город Миры, где хранились святые останки. Купцы откровенно предложили монахам выкуп - 300 золотых монет, но охранники отказались. Тогда пришельцы связали стражу и добрались до гробницы святителя. Не имея ковчега, они завернули мощи в собственную верхнюю одежду и доставили их на корабль. Освобожденные монахи сообщили жителям города о похищении, но уже было поздно. 8 мая корабли прибыли в Бар в Италии. Город встретил реликвию с большой радостью, а уже на следующий день, 9 мая, мощи торжественно перенесли в храм святого Стефана. Перенесение сопровождалось многочисленными исцелениями больных, что лишь укрепило веру людей в святость угодника Божия. Через год в Баре было завершено строительство новой церкви в честь святителя Николая, которую освятил Папа Урбан II.