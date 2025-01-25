Суд вынес решение по киевскому костелу святого Николая: здание вернут приходу
Киев • УНН
Суд обязал Министерство культуры вернуть костел святого Николая в Киеве в пользование Римско-Католической церкви. Решение принято после длительной борьбы общины и петиции, которую подписали 25 тысяч граждан.
Суд удовлетворил иск общественного союза и обязал Министерство культуры вернуть костел Святого Николая в Киеве в пользование прихода Римско-Католической церкви.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Римско-Католической Церкви в Украине.
Суд удовлетворил иск и постановил вернуть здание костела святого Николая в полноценное пользование религиозной общине Римско-Католической Церкви. - сообщила пресс-служба.
Контекст
На протяжении длительного времени католическая община Украины неоднократно обращалась в государственные органы с требованием вернуть им помещение костела святого Николая, который более ста лет назад построили католики. В 2005 году Указом Президента Украины Виктора Ющенко было поручено правительству и местным органам власти принять необходимые меры для возвращения костела Святого Николая общине. Однако, несмотря на четкие инструкции, поручение оставалось до сих пор невыполненным.
Отмечается, что настоятель прихода отец Павел Вышковский ОМИ подробно изложил позицию общины во время судебного заседания.
Настоятель, выражая свою надежду на восстановление справедливости, отметил, что то, что костел до сих пор не возвращен в пользование религиозной общине является не только нарушением прав прихода, но и обманом более 25 тысяч граждан, которые год назад подписали петицию в поддержку возвращения и спасения костела, который предыдущие «владельцы» довели до руины.
Суд, детально изучив все предоставленные доказательства, признал правомерность требований общины и принял решение в ее пользу.
Напомним,
В результате российского ракетного удара по Киеву пострадал костел святого Николая - повреждены башни и витражи храма.
План реставрации Николаевского костела в Киеве предусматривает возвращение к аутентичности21.12.24, 21:19 • 29615 просмотров