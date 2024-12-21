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План реставрации Николаевского костела в Киеве предусматривает возвращение к аутентичности

План реставрации Николаевского костела в Киеве предусматривает возвращение к аутентичности

Киев  •  УНН

 • 456 просмотра

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План реставрации поврежденного ракетным ударом Николаевского костела предусматривает возвращение к аутентичности XIX века. Будут восстановлены исторические витражи и конструктивные элементы по оригинальным чертежам 1899-1909 годов.

План реставрации Николаевского костела, который пострадал в результате ракетного обстрела Киева 20 декабря, предусматривает возвращение объекту культурного наследия аутентичности XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Продолжаются подготовительные работы по восстановлению Николаевского костела, реставраторы сосредоточены на выполнении первоочередных мероприятий для сохранения объекта культурного наследия,

- сообщили в министерстве.

Детали

Так, для предотвращения дальнейшего разрушения здания устанавливается временная отделка, что поможет поддерживать оптимальный температурный режим внутри сооружения. Эти действия направлены на защиту фасадов и внутренних помещений от внешних воздействий, пока будут продолжаться подготовительные работы по продолжению реставрации.

Кроме того, запланировано изготовление новых стеклянных элементов центральной витражной композиции, разрушенной во время обстрела, после завершения составления акта о потерях и повреждениях и утверждения перечня соответствующих действий по ремонту комплекса сооружений.

Как отметили в Минкульте, восстановление будет происходить на основе аутентичных чертежей и записей в паспорте реставрации объекта. В частности, витражи будут изготовлены из современных материалов, которые соответствуют сегодняшним вызовам, максимально раскрывают замысел авторов 1899-1909 годов.

В министерстве также акцентировали, что осуществленные советской властью в течение 1979-1981 годов реставрационные работы по реконструкции внутренних помещений изменили назначение сооружения, адаптировав его для концертной деятельности. Соответственно, были заменены конструктивные и декоративные элементы, а стекло центральной витражной композиции - на посредственный вариант.

Напомним

В результате российского ракетного удара по Киеву, 20 декабря, пострадал костел святого Николая - повреждены башни и витражи храма. В результате атаки погиб один человек, около десяти ранены.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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