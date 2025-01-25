Суд виніс рішення щодо київського костелу святого Миколая: будівлю повернуть парафії

Cуд задовольнив позов громадської спілки та зобов'язав Міністерство культури повернути костел Святого Миколая у Києві в користування парафії Римсько-Католицької церкви.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Римсько-Католицької Церкви в Україні.

Суд задовольнив позов та постановив повернути будівлю костелу святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви. - повідомила пресслужба.

Контекст

Упродовж тривалого часу католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу святого Миколая, що його понад сто років тому збудували католики. У 2005 році Указом Президента України Віктора Ющенка було доручено уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак, незважаючи на чіткі інструкції, доручення залишалося досі невиконаним. - ідеться у дописі на сайті Римсько-Католицької Церкви в Україні.

Зазначається, що настоятель парафії отець Павло Вишковський ОМІ детально виклав позицію громади під час судового засідання.

Настоятель, висловлюючи своє сподівання на відновлення справедливості, наголосив, що те, що костел досі не повернутий в користування релігійній громаді є не лише порушенням прав парафії, а й обманом понад 25 тисячі громадян, які рік тому підписали петицію на підтримку повернення і порятунку костелу, який попередні "власники" довели до руїни.

Суд, детально вивчивши всі надані докази, визнав правомірність вимог громади та ухвалив рішення на її користь.

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