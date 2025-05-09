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День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня
03:30 • 1624 перегляди

День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

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День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

Київ • УНН

 • 1500 перегляди

9 травня відзначають День магнітної абетки, який сприяє творчості та навчанню. Також цього дня святкують День Європи в Україні, символізуючи єдність та євроінтеграцію.

День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

Сьогодні, 9 травня, у світі відзначають День магнітної абетки, які присвячений не лише навчанню, а й вихованню креативності та грі та День Європи в Україні, пише УНН.

День магнітної абетки

Щороку 9 травня відзначають незвичайне свято – День магнітної абетки, присвячений творчості та радості відкриттів. Різнокольорові магнітні літери вже давно стали незамінним помічником у навчанні дітей читати, писати та вивчати абетку.

Історія магнітних літер бере початок у 1960-х роках, коли їх почали використовувати у космічній галузі для складання карт і відстеження даних. Лише у 1972 році компанія Fisher-Price випустила перші пластикові магнітні літери як навчальні іграшки, зробивши вивчення алфавіту інтерактивним і доступним для дітей.

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Наразі такі маленькі магніти можна знайти майже в кожному домі чи навчальному класі. Вони стали першою освітньою сходинкою для багатьох поколінь. День магнітної абетки нагадує нам про силу простих речей у навчанні, про те, як творчість і гра можуть перетворити освітній процес на захопливу пригоду.

У цей день батьки й педагоги можуть організовувати цікаві ігри, творчі заняття та навчальні активності з магнітною абеткою. Це чудова нагода пробудити інтерес дитини до знань.

День Європи та День Європи в Україні

Щороку на початку травня європейські країни святкують День Європи - подію, яка символізує єдність, мир та співпрацю між державами континенту. З 2023 року Україна вперше долучилася до святкування цієї дати синхронно з країнами Європейського Союзу, підкреслюючи своє прагнення до євроінтеграції.

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Спочатку День Європи відзначали 5 травня. Саме тоді у 1949 році була заснована Рада Європи. Офіційно це свято вперше було відзначене у 1964 році. Згодом, починаючи з 1985 року, Європейський Союз започаткував власний День Європи - 9 травня, на честь історичної Декларації Шумана 1950 року. Цей документ став основою для створення Європейської спільноти з вугілля та сталі - першого кроку до сучасного Євросоюзу. Саме тому цей день також відомий як День Шумана або День об’єднаної Європи.

Обидві дати супроводжуються урочистостями, підняттям прапора Європи та іншими символічними заходами. Разом із єдиною валютою (євро), прапором та гімном, День Європи став одним із ключових символів європейської єдності.

День перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця

У XI столітті Візантійська імперія зазнавала значних потрясінь: турецькі набіги знищували цілі міста, а християнські святині опинялися під загрозою знищення. Особливою була тривога за мощі святителя Миколая, якого глибоко шанували як у Східній, так і в Західній Церкві.

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У 1087 році група з 47 барських купців вирішила врятувати мощі, перевізши їх до Італії. Вони прибули до міста Міри, де зберігалися святі останки. Купці відверто запропонували ченцям викуп - 300 золотих монет, але охоронці відмовилися. Тоді прибульці зв’язали сторожу та дісталися до гробниці святителя. Не маючи ковчега, вони загорнули мощі у власний верхній одяг і доставили їх на корабель. Звільнені монахи повідомили мешканцям міста про викрадення, але вже було запізно. 8 травня кораблі прибули до Бару в Італії. Місто зустріло реліквію з великою радістю, а вже наступного дня, 9 травня, мощі урочисто перенесли до храму святого Стефана. Перенесення супроводжувалося численними зціленнями хворих, що лише зміцнило віру людей у святість угодника Божого. Через рік в Барі було завершено будівництво нової церкви на честь святителя Миколая, яку освятив Папа Урбан II.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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