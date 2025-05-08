"Таких рекомендаций не поступало": МОН прокомментировало информацию о переходе некоторых украинских вузов на дистанционку
Киев • УНН
Некоторые вузы Киева переходят на дистанционное обучение 8-9 мая, учитывая угрозы. МОН не давало таких рекомендаций, решения принимают заведения самостоятельно.
В сети начала распространяться информация о переходе некоторых высших учебных заведений Киева и области на дистанционное обучение на ближайшие дни. Министерство образования и науки Украины таких рекомендаций не предоставляло, поэтому отдельные учебные заведения выбирают такую форму обучения по своей инициативе. Об этом сообщили в пресс-службе МОН, передает корреспондент УНН.
Детали
В частности, в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины сообщили, что заведение в ближайшие дни будет работать в смешанном режиме, то есть некоторые факультеты будут продолжать учиться очно, а некоторые – 8 и 9 мая перейдут на дистанционное обучение, "учитывая внешние угрозы".
Если факультет в состоянии организовать качественное дистанционное обучение – то его студенты будут учиться удаленно, остальные – в лабораторных условиях
В то же время в Министерстве образования отметили, что не давали рекомендаций по переходу на дистанционку и форму обучения каждое заведение выбирает самостоятельно.
Если какие-то школы и тем более вузы переходят на дистанционное обучение на эти дни из-за возможных обстрелов, это – исключительно по их собственному усмотрению. От Министерства образования таких рекомендаций не поступало
Поэтому о форме обучения в каждом отдельном учебном заведении Украины должна сообщить его администрация.
Напомним
Из-за ухудшения ситуации с безопасностью школы Черкасс и Канева перейдут на дистанционное обучение 8 и 9 мая. В Одессе же обучение будет проходить по обычному графику, несмотря на сообщения о переходе на дистанционку в сети.