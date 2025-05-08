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"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку
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12:19 • 3446 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

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"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

Київ • УНН

 • 3212 перегляди

Деякі виші Києва переходять на дистанційне навчання 8-9 травня, враховуючи загрози. МОН не давало таких рекомендацій, рішення ухвалюють заклади самостійно.

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

У мережі почала ширитися інформація про перехід деяких вищих навчальних закладів Києва та області на дистанційне навчання на найближчі дні. Міністерство освіти і науки України таких рекомендацій не надавало, тож окремі навчальні заклади обирають таку форму навчання за своєю ініціативою. Про це повідомили у пресслужбі МОН передає кореспондент УНН.

Деталі

Зокрема у Національному університеті біоресурсів і природокористування України повідомили, що заклад найближчі дні працюватиме у змішаному режимі, тобто деякі факультети продовжуватимуть навчатися очно, а деякі – 8 та 9 травня перейдуть на дистанційне навчання, "враховуючи зовнішні загрози".

Якщо факультет в змозі організувати якісне дистанційне навчання – то його студенти навчатимуться віддалено, решта – у лабораторних умовах

- повідомили у виші.

Водночас у Міністерстві освіти зазначили, що не надавали рекомендацій щодо переходу на дистанційку і форму навчання кожен заклад обирає самостійно.

Якщо, якісь школи та тим паче виші переходять на дистанційне навчання на ці дні через можливі обстріли, це – виключно на їхній власний розсуд. Від Міністерства освіти таких рекомендацій не надходило

- повідомили у МОН.

Тож щодо форми навчання у кожному окремому навчальному закладі України має повідомити його адміністрація.

Нагадаємо

Через погіршення безпекової ситуації школи Черкас та Канева перейдуть на дистанційне навчання 8 та 9 травня. В Одесі ж навчання відбуватиметься за звичайним графіком, попри повідомлення про перехід на дистанційку у мережі.

Альона Уткіна

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