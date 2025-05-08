"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

У мережі почала ширитися інформація про перехід деяких вищих навчальних закладів Києва та області на дистанційне навчання на найближчі дні. Міністерство освіти і науки України таких рекомендацій не надавало, тож окремі навчальні заклади обирають таку форму навчання за своєю ініціативою. Про це повідомили у пресслужбі МОН передає кореспондент УНН.

Зокрема у Національному університеті біоресурсів і природокористування України повідомили, що заклад найближчі дні працюватиме у змішаному режимі, тобто деякі факультети продовжуватимуть навчатися очно, а деякі – 8 та 9 травня перейдуть на дистанційне навчання, "враховуючи зовнішні загрози".

Якщо факультет в змозі організувати якісне дистанційне навчання – то його студенти навчатимуться віддалено, решта – у лабораторних умовах

Водночас у Міністерстві освіти зазначили, що не надавали рекомендацій щодо переходу на дистанційку і форму навчання кожен заклад обирає самостійно.

Якщо, якісь школи та тим паче виші переходять на дистанційне навчання на ці дні через можливі обстріли, це – виключно на їхній власний розсуд. Від Міністерства освіти таких рекомендацій не надходило