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Шахед-136

Черкаські та канівські школи 8 та 9 травня навчатимуться дистанційно

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

Через погіршення безпекової ситуації школи Черкас та Канева перейдуть на дистанційне навчання 8 та 9 травня. В Одесі ж навчання відбуватиметься за звичайним графіком.

Черкаські та канівські школи 8 та 9 травня навчатимуться дистанційно

Заклади загальної середньої освіти Черкас та Канева 8 та 9 травня переходять на дистанційну форму навчання у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в країні. Водночас ніяких змін у навчання одеських школярів не відбудеться попри зворотну інформацію, яка шириться у мережі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської та Канівської міських рад.

8 та 9 травня заклади загальної середньої освіти міста Черкаси переходять на дистанційну форму навчання у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в країні

- ідеться у дописі.

Канівські школи також переходять на дистанційне навчання. Сьогодні відповідне рішення ухвалили члени комісії ТЕБ та НС.

Так, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в країні та на Черкащині, зокрема, 8-9 травня ц.р. заклади загальної середньої освіти Канівської громади перейдуть на дистанційний формат навчання

- зазначають у Канівській міськраді.

Водночас одеські школярі навчатимуться як зазвичай попри поширення в мережі інформації щодо переходу на дистанційку.

Низкою телеграм-каналів шириться інформація про начебто дистанційне навчання в школах Одеси 8 та 9 травня. Ця інформація направлена на дестабілізацію ситуації в місті. Ніяких змін у навчальному процесі в ці дні не заплановано

- написав у своєму Telegram Сергій Братчук, голова Громадської ради при Одеській ОВА.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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