Черкасские и каневские школы 8 и 9 мая будут учиться дистанционно

Учреждения общего среднего образования Черкасс и Канева 8 и 9 мая переходят на дистанционную форму обучения в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. В то же время никаких изменений в обучении одесских школьников не произойдет, несмотря на обратную информацию, которая распространяется в сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского и Каневского городских советов.

8 и 9 мая учреждения общего среднего образования города Черкассы переходят на дистанционную форму обучения в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране

Каневские школы также переходят на дистанционное обучение. Сегодня соответствующее решение приняли члены комиссии ТЭБ и ЧС.

Так, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране и в Черкасской области, в частности, 8-9 мая этого года учреждения общего среднего образования Каневской громады перейдут на дистанционный формат обучения

В то же время одесские школьники будут учиться как обычно, несмотря на распространение в сети информации о переходе на дистанционку.

Рядом телеграмм-каналов распространяется информация о якобы дистанционном обучении в школах Одессы 8 и 9 мая. Эта информация направлена на дестабилизацию ситуации в городе. Никаких изменений в учебном процессе в эти дни не запланировано