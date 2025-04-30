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Один из родителей, чей ребенок учится дистанционно, сможет работать дома: Зеленский подписал законопроект

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Президент подписал закон, позволяющий перевод родителей на дистанционную или надомную работу, если их дети учатся дистанционно в школе. Закон вступит в силу после публикации.

Один из родителей, чей ребенок учится дистанционно, сможет работать дома: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий возможность перевода работника на дистанционную или надомную работу, если его ребенок учится в школе дистанционно. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №10164-1.

Возвращено с подписью от Президента Украины 

- говорится в карточке законопроекта.

Согласно заключительным положениям, он должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Согласно законопроекту, предусматривается возможность перевода одного из родителей ребенка (до 14 лет), который учится в учреждениях общего среднего образования дистанционно, не только на дистанционную, но и на надомную работу (на период продолжительности такого обучения).

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который изменяет нагрузку на преподавателей учреждений высшего образования. Документ устанавливает минимальный объем научной работы для научно-педагогических работников, максимальную учебную нагрузку на одну ставку.

Павел Башинский

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