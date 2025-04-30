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Один з батьків, чия дитина навчається дистанційно, зможе працювати вдома: Зеленський підписав законопроєкт

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

Президент підписав закон, що дозволяє переведення батьків на дистанційну або надомну роботу, якщо їхні діти навчаються дистанційно в школі. Закон набуде чинності після публікації.

Один з батьків, чия дитина навчається дистанційно, зможе працювати вдома: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає можливість переведення працівника на дистанційну або надомну роботу, якщо його дитина навчається в школі дистанційно. Про це пише УНН з посиланням картку законопроєкту №10164-1.

Повернуто з підписом від Президента України 

- йдеться в картці законопроєкту.

Відповідно до прикінцевих положень, він має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Відповідно до законопроєкту, передбачається можливість переведення одного з батьків дитини (до 14 років), яка навчається в закладах загальної середньої освіти дистанційно, не тільки на дистанційну, але й на надомну роботу (на період тривалості такого навчання).

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює навантаження на викладачів закладів вищої освіти. Документ встановлює мінімальний обсяг наукової роботи для науково-педагогічних працівників, максимальне навчальне навантаження на одну ставку.

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