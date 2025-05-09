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Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов
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06:00 • 1388 просмотра

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

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Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

В Украине планируют обязать онлайн-платформы полностью идентифицировать продавцов. Это необходимо для избежания налоговых споров и имплементации директивы ЕС.

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Народный депутат Верховной Рады Нина Южанина заявила, что в Украине уже скоро планируется ввести существенные изменения в Налоговый кодекс, которые обяжут интернет-платформы полностью идентифицировать пользователей, продающих товары. По ее словам, соответствующий законопроект №13232 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом депутат сообщила в комментарии УНН.

Ранее были споры, потому что налоговая пыталась доначислить налоги там, где не была завершена идентификация личности. Но после внесения изменений все будет урегулировано — платформы будут обязаны проводить полную проверку данных 

- подчеркнула Южанина.

Она пояснила, что сейчас для продажи на популярных площадках, например OLX, достаточно только имени, телефона и цены товара. После принятия изменений продавцы должны предоставлять полные личные данные: ФИО, дату рождения, адрес, регистрационный номер налогоплательщика, а также подтвержденную банковскую карту.

Это позволит избежать новых налоговых споров и сделает невозможной анонимную торговлю. Банковские карты также будут проходить проверку, вероятно, в сотрудничестве с банками 

- отметила депутат.

Она добавила, что эти изменения являются частью имплементации директивы ЕС по автоматическому обмену информацией между налоговыми органами и онлайн-платформами.

Добавим, суды часто отменяют доначисленные налоги продавцам платформ, в частности из-за отсутствия полной идентификации продавцов на маркетплейсах. Однако, как уверяют в ВР, несовершенство законодательства вскоре будет урегулировано.

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