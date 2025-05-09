Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Народный депутат Верховной Рады Нина Южанина заявила, что в Украине уже скоро планируется ввести существенные изменения в Налоговый кодекс, которые обяжут интернет-платформы полностью идентифицировать пользователей, продающих товары. По ее словам, соответствующий законопроект №13232 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом депутат сообщила в комментарии УНН.

Ранее были споры, потому что налоговая пыталась доначислить налоги там, где не была завершена идентификация личности. Но после внесения изменений все будет урегулировано — платформы будут обязаны проводить полную проверку данных

Она пояснила, что сейчас для продажи на популярных площадках, например OLX, достаточно только имени, телефона и цены товара. После принятия изменений продавцы должны предоставлять полные личные данные: ФИО, дату рождения, адрес, регистрационный номер налогоплательщика, а также подтвержденную банковскую карту.

Это позволит избежать новых налоговых споров и сделает невозможной анонимную торговлю. Банковские карты также будут проходить проверку, вероятно, в сотрудничестве с банками