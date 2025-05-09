Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Народна депутатка Верховної Ради Ніна Южаніна заявила, що в Україні вже скоро планується запровадити суттєві зміни до Податкового кодексу, які зобов’яжуть інтернет-платформи повністю ідентифікувати користувачів, які продають товари. За її словами, відповідний законопроєкт №13232 вже зареєстровано у Верховній Раді. Про це депутатка повідомила у коментарі УНН.

Раніше були спори, бо податкова намагалася донарахувати податки там, де не було завершено ідентифікацію особи. Але після внесення змін усе буде врегульовано — платформи будуть зобов’язані проводити повну перевірку даних

Вона пояснила, що наразі для продажу на популярних майданчиках, як-от OLX, достатньо лише імені, телефону й ціни товару. Після ухвалення змін продавці мають надавати повні особисті дані: ПІБ, дату народження, адресу, реєстраційний номер платника податків, а також підтверджену банківську картку.

Це дозволить уникнути нових податкових спорів і унеможливить анонімну торгівлю. Банківські картки також проходитимуть перевірку, ймовірно, у співпраці з банками