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Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців
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06:00 • 5062 перегляди

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

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Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Київ • УНН

 • 4696 перегляди

В Україні планують зобов'язати онлайн-платформи повністю ідентифікувати продавців. Це необхідно для уникнення податкових спорів та імплементації директиви ЄС.

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Народна депутатка Верховної Ради Ніна Южаніна заявила, що в Україні вже скоро планується запровадити суттєві зміни до Податкового кодексу, які зобов’яжуть інтернет-платформи повністю ідентифікувати користувачів, які продають товари. За її словами, відповідний законопроєкт №13232 вже зареєстровано у Верховній Раді. Про це депутатка повідомила у коментарі УНН.

Раніше були спори, бо податкова намагалася донарахувати податки там, де не було завершено ідентифікацію особи. Але після внесення змін усе буде врегульовано — платформи будуть зобов’язані проводити повну перевірку даних 

- наголосила Южаніна.

Вона пояснила, що наразі для продажу на популярних майданчиках, як-от OLX, достатньо лише імені, телефону й ціни товару. Після ухвалення змін продавці мають надавати повні особисті дані: ПІБ, дату народження, адресу, реєстраційний номер платника податків, а також підтверджену банківську картку.

Це дозволить уникнути нових податкових спорів і унеможливить анонімну торгівлю. Банківські картки також проходитимуть перевірку, ймовірно, у співпраці з банками 

- зазначила депутатка.

Вона додала, що ці зміни є частиною імплементації директиви ЄС щодо автоматичного обміну інформацією між податковими органами та онлайн-платформами.

Додамо, суди часто скасовують донараховані податки продавцям платформ, зокрема через відсутність повної ідентифікації продавців на маркетплейсах. Проте, як переконують у ВР, недосконалість законодавства незабаром буде врегульовано.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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