Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии
Киев • УНН
Актер Тимоти Шаламе проигнорировал Met Gala, чтобы посмотреть игру Knicks. Его девушка Кайли Дженнер посетила мероприятие сама и выглядела потрясающе.
Актер Тимоти Шаламе пропустил нынешний Met Gala, чтобы посмотреть игру плей-офф баскетбольной команды New York Knicks, фанатом которой он является, сообщает TMZ, пишет УНН.
Детали
"У Тимоти Шаламе была веская причина позволить Кайли Дженнер полететь в одиночку на Met Gala... его команда НБА играла важную игру плей-офф, и он должен был это посмотреть", - пишет издание.
Актер, который является большим фанатом Knicks, как указано, "не появился на Met Gala в понедельник в Нью-Йорке... вместо этого он включил телевизор, чтобы посмотреть игру Knicks против Boston Celtics в первой игре в их серии".
Возможно, Тимоти принял правильное решение, отмечает издание. Ведь Knicks одержали победу "в захватывающей манере, отыгравшись с отставания в 20 очков, шокируя действующих чемпионов Celtics в овертайме, 108-105, и украли преимущество домашней площадки в серии из 7 матчей".
Игра, как указано, была напряженной, "и нервы Тимоти тоже были напряженными", он написал "клянусь, эта игра безумная" и "трясет, какая победа".
Что касается Кайли, как замечает издание, она не пропустит Met Gala ради игры НБА. "И она, как всегда, выглядела потрясающе", - отмечает издание.
Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности06.05.25, 08:59 • 10758 просмотров