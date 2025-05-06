Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході
Київ • УНН
Актор Тімоті Шаламе проігнорував Met Gala, щоб подивитися гру Knicks. Його дівчина Кайлі Дженнер відвідала захід сама та виглядала приголомшливо.
Актор Тімоті Шаламе пропустив цьогорічний Met Gala, щоб переглянути гру плей-оф баскетбольної команди New York Knicks, фанатом якої він є, повідомляє TMZ, пише УНН.
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"У Тімоті Шаламе була вагома причина дозволити Кайлі Дженнер полетіти самій на Met Gala... його команда НБА грала важливу гру плей-оф, і він мав це подивитися", - пише видання.
Актор, який є великим фанатом Knicks, як вказано, "не з'явився на Met Gala у понеділок у Нью-Йорку... натомість він увімкнув телевізор, щоб подивитися гру Knicks проти Boston Celtics у першій грі у їхній серії".
Можливо, Тімоті ухвалив правильне рішення, зазначає видання. Адже Knicks здобули перемогу "у захоплюючій манері, відігравшись із відставання у 20 очок, шокуючи чинних чемпіонів Celtics в овертаймі, 108-105, і вкрали перевагу домашнього майданчика у серії з 7 матчів".
Гра, як вказано, була напруженою, "і нерви Тімоті теж були напруженими", він написав "клянусь, ця гра божевільна" і "трясе, яка перемога".
Що стосується Кайлі, як зауважує видання, вона не пропустить Met Gala заради гри НБА. "І вона, як завжди, виглядала приголомшливо", - зазначає видання.
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