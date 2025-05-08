Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

В 2020 году распоряжением Кабинета Министров Украины №1010-р почти 91 тыс. га государственных угодий было передано в сферу управления Фонда государственного имущества. Этот шаг должен был повысить эффективность управления госземлями, увеличить поступления в бюджет и улучшить использование ресурсов, однако результаты оказались далекими от ожидаемых, пишет УНН.

Детали

Вместо запланированного миллиарда гривен дополнительных доходов в бюджет удалось получить лишь 615,7 млн грн. Государственный земельный банк объявил аукционы лишь на 42,3 тыс. га, а передал в аренду − 20,5 тыс. га, что составляет около 22% от общей площади. Таким образом, более 70 тыс. га по тем или иным причинам остались незадействованными.

Кроме низкой эффективности использования земель, проблемы возникли и с переданными вместе с участками имущественными комплексами, среди которых более 200 объектов Минобороны, МОН, Минздрава, Госрыбагентства, Госкомтелерадио, НАН и НААН. Один из ярких примеров − исследовательское господарство "Деснянское" Национальной академии аграрных наук Украины.

ГП "Деснянское" Прилукской опытной станции Института садоводства НААН, расположенное в Черниговской области, до передачи Фонду занималось выращиванием зерновых культур. Несмотря на войну и минирование полей, господарство возобновило деятельность: в 2023 году удалось засеять более 80 га, а в 2024 году − уже около 223 га.

После передачи этого имущественного комплекса в Фонд госимущества хозяйство потеряло почти 800 га сельхозугодий, что привело к невозможности вести свою деятельность, обеспечивать плановые работы и выплачивать финансовые обязательства долгов.

Узнав об отчуждении земель, кредиторы подали в суд иски и получили соответствующие решения, включая штрафные санкции. Общий долг предприятия сейчас превышает 15 миллионов гривен. Из-за отсутствия земель мы фактически лишены возможности обслуживать эти обязательства. Сейчас решается вопрос о приватизации имущественного комплекса − пояснил руководитель «Деснянского» Андрей Шекера.

По словам руководителя хозяйства, часть земель действительно была непригодной для использования и не влияла на общую работу, однако изъятие всех угодий фактически лишило предприятие шанса на выживание.

Ситуация с "Деснянским" является лишь одним из примеров того, как масштабные передачи активов без надлежащего управления и учета рисков могут привести к разрушению научных объектов и потере потенциальных доходов.

Эксперты подчеркивают, что непродуманные решения о передаче земель или сокращении научных программ могут легко свести на нет многолетние усилия селекционеров и аграрных ученых. Поэтому государству необходима не просто передача активов, а реформирование с привлечением профессиональных команд, четкими стратегиями и учетом особенностей каждого объекта.

Напомним

Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании заслушал представителей Фонда государственного имущества относительно их планов отчуждать новый транш земли Национальной академии аграрных наук Украины и дальнейшей ее сдачи в аренду. В итоге депутаты указали, что посягательства ФГИУ на эти земли необоснованны и отправили проект постановления о передаче участков на доработку. Парламентарии убеждены, что для аграрной отрасли важно эффективное использование сельскохозяйственных земель и предотвращение рисков для полноценного функционирования и развития аграрной науки в Украине.