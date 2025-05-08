Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

У 2020 році розпорядженням Кабінету Міністрів України №1010-р майже 91 тис. га державних угідь було передано до сфери управління Фонду державного майна. Цей крок мав підвищити ефективність управління держземлями, збільшити надходження до бюджету та покращити використання ресурсів, однак результати виявилися далекими від очікуваних, пише УНН.

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Замість запланованого мільярда гривень додаткових доходів до бюджету вдалося отримати лише 615,7 млн грн. Державний земельний банк оголосив аукціони лише на 42,3 тис. га, а передав в оренду − 20,5 тис. га, що становить близько 22% від загальної площі. Таким чином, понад 70 тис. га з тих чи інших причин залишилися незадіяними.

Окрім низької ефективності використання земель, проблеми виникли й з переданими разом з ділянками майновими комплексами, серед яких понад 200 об’єктів Міноборони, МОН, МОЗ, Держрибагентства, Держкомтелерадіо, НАН та НААН. Один із яскравих прикладів − дослідне господарство "Деснянське" Національної академії аграрних наук України.

ДП "Деснянське" Прилуцької дослідної станції Інституту садівництва НААН, розташоване в Чернігівській області, до передачі Фонду займалося вирощуванням зернових культур. Попри війну та мінування полів, господарство відновило діяльність: у 2023 році вдалося засіяти понад 80 га, а у 2024 році − вже близько 223 га.

Після передачі цього майнового комплексу до Фонду держмайна господарство втратило майже 800 га сільгоспугідь, що призвело до неможливості вести свою діяльність, забезпечувати планові роботи та виплачувати фінансові зобов'язання боргів.

Дізнавшись про відчуження земель, кредитори подали до суду позови й отримали відповідні рішення, включно зі штрафними санкціями. Загальний борг підприємства нині перевищує 15 мільйонів гривень. Через відсутність земель ми фактично позбавлені можливості обслуговувати ці зобов’язання. Наразі вирішується питання щодо приватизації майнового комплексу − пояснив керівник «Деснянського» Андрій Шекера.

За словами очільника господарства, частина земель дійсно була непридатною для використання і не впливала на загальну роботу, однак вилучення всіх угідь фактично позбавило підприємство шансу на виживання.

Ситуація з "Деснянським" є лише одним із прикладів того, як масштабні передачі активів без належного управління та обліку ризиків можуть призвести до руйнування наукових об’єктів і втрати потенційних доходів.

Експерти наголошують, що непродумані рішення щодо передачі земель чи скорочення наукових програм можуть легко звести нанівець багаторічні зусилля селекціонерів та аграрних науковців. Тому державі необхідна не просто передача активів, а реформування із залученням професійних команд, чіткими стратегіями та врахуванням особливостей кожного об’єкта.

Нагадаємо

Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні заслухав представників Фонду державного майна щодо їхніх планів відчужити новий транш землі Національної академії аграрних наук України та подальшої її здачі в оренду. У підсумку депутати вказали, що зазіхання ФДМУ на ці землі необґрунтовані й відправили проєкт постанови про передачу ділянок на доопрацювання. Парламентарі переконані, що для аграрної галузі важливо ефективне використання сільськогосподарських земель і запобігання ризикам для повноцінного функціонування та розвитку аграрної науки в Україні.